許金山自辯｜認首度披露一氧化碳實驗　指是宏大計劃只向情婦提過

中文大學醫學院前副教授許金山涉用瑜伽球毒殺妻女案續審，許金山今(13日)繼續自辯，主控官展開盤問並問及許提及的一氧化碳實驗，許稱那是一項用活兔與一氧化碳的實驗，關乎其後擬進行的一個宏大計劃，但因計劃當時仍處於萌芽階段，他從未向他人透露，至今才在庭上首次提及。



曾向情婦稱退休前要進行大計劃

許在代表控方的副刑事檢控專員萬德豪盤問時稱，其活兔一氧化碳實驗只是一個宏大科學計劃的一部份，許承認從未向他人透露計劃，包括其妻及研究團隊，但曾向情婦李泳怡表示想退休前進行一項大計劃。他今次是在庭上首次透露，因為計劃處於萌芽階段，仍有待確立是否可行。

許金山案發時是中文大學醫學院麻醉及深切治療學系副教授，他稱當時有一個宏大計劃，要用一氧化碳做實驗，但無向他人提過。（資料圖片）

許金山稱他沒有向他人，包括其研究團隊提及其宏大計劃，只向李泳怡提過。（網上圖片）

覺其女偕母自殺機會不大

控方續問，許是否認為次女許儷玲會自殺並偕母同歸於盡。許稱，他原本有此想法，後來得知心理學家等人的證供後，認為縱有可能，但機會不大。

與妻關係開放 沒親密關係反而更融恰

就夫妻關係，許形容二人的關係「開放」，兩人沒有親密關係後相處反而更融恰，兩人各司其職，許負責養家，妻煮飯育兒。被問到是否視妻子為「工作伙伴」，許稱夫婦很努力不干預對方，例如他不會為子女煮飯，他多負責購物，因妻子常出錯。

質疑主控問題與審訊無關

控方指，中大矯形外科及創傷學系研究助理教授周昊翹傳給許的電郵提到，周指實驗需要殺死兔子，需要盡快（as soon as possible）得到動物倫理委員會的准許與牌照，質疑許是否未經准許便做實驗。許反駁，「盡快」有別於事前取得准許。許又稱現被指控謀殺，不是因為實驗的合法性受審，質疑控方的問題無關審訊，暫委法官祁彥輝反駁指問題有相關性。

要求只向陪審團及主控披露前委員身份

許回應稱在中大偶遇一名動物倫理委員會的前委員，他向委員查詢批出准許的事宜，前委員建議許不用申請准許。被問到前委員的身份時，許申請只向陪審團及控方透露，獲法官批准。

主控質疑許非當日匯報的評分員

另外，許昨提到他在妻女遇害當日在醫院聽取醫科生的匯報及評分。控方引述文件指，許不是評分員（assessor）之一。許同意，其角色是導師（supervisor）。

錄口供時仍然失眠和煩亂

控方續出，根據許在妻女遇害後數天錄取的口供，許當時指他在約下午1時半離家。許今否認屬實，並指他錄口供時仍然失眠和煩亂。

被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。

案件編號：HCCC389/2023