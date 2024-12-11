許金山自辯｜提案發日行蹤多番哽咽　許：若我非無辜無原因要抗辯

中大醫學院前副教授許金山涉用瑜伽球毒殺妻女案，許今午(11日)續在高等法院自辯，他提到案發當日早上如常，見妻子未起床，便獨自到花園享受環境，中午回校聽學生匯報後，再為病人進行手術。做完手術後接到妻女出事的消息，即趕往急症室。他提到醫生告知他妻女已無脈搏時不住哽咽，又稱當時不知發生了甚麼事，更親自再為兩人檢查以作確認。許提及當日回家睹物思人時多次痛哭，並稱多渴望只是一場惡夢，又說：「如果我不是無辜的，我沒有原因要抗辯。」



被告許金山稱若他非無辜，他無理由要抗辯。（網上圖片）

許金山器稱事發當晚回家，即想起其妻黃秀芬的快樂時光，多希望只是一場惡夢。（資料圖片）

許金山哭稱後悔對次女許儷玲的最後對話時斥她要專注學業，不要只顧著玩。（資料圖片）

庭上澄清提早回校聽學生匯報

許憶述他在早上10時至10時半起床，進入妻子的睡房時，見到妻子未有如以往般外出與朋友打羽毛球，反而在睡房睡覺。他為了不吵醒妻子，特地使用書房洗手間。許之後沖了一杯咖啡，走出花園享受環境，之後返回屋內覆同事訊息。他在下午一時半要到聽取中大醫科生的匯報，故在12時半至1時出門。許又澄清，當時他對警員說他在下午1時半才離家並不正確，因為他要聽取學生匯報。

趕至急症室見醫生正為其妻女急救

許續稱，他聽取完學生匯報後到醫院做手術，期間有數通未接來電，許後來獲妻子密友馮慧怡告知，有人發現妻子的車，現場有救護車到場。許隨即赴急症室，見到醫生為妻子及次女急救，醫生稱2人被發現時已沒有脈搏和呼吸。

親自再為妻女檢查確認他是否仍在生

許哽咽稱，他當時不知道發生甚麼事，他甚至親自檢查2人的瞳孔和脈搏，想確認她們是否在生，妻女半小時後被證實死亡。許致電幼女Carly着她回港，馮慧怡其後帶了Carly和幼子Di Di到馮家暫住。

希望開門仍見到妻在做麵包

許稱，警方在廚房檢取了很多證物，他再次回到家中時想起與妻子的快樂時光，想起妻子為廚房設備感到驕傲。許哭著稱，只希望是一場惡夢，希望開門見到妻子在做麵包，但殘酷的現實是妻子已逝。

後悔與次女最後的話是斥她

談到次女Lily時，許更是多番泣不成聲。許慨嘆Lily早逝，指女兒的心靈很強大，無畏對抗一些不講理的老師，他在Lily身上能看見自己，他亦曾勸妻子對Lily寬容多些。許哭稱，他很後悔對Lily最後一番話是斥Lily要專注學業，不要只顧玩樂。

指妻蔬菜倒花園至鼠患猖獗

許另供稱，其妻曾買火腿全腿，又會將蔬菜倒在花園的花槽，致鼠患猖獗，許呈上家中老鼠的照片予陪審團參考。許稱，他打算用一氧化碳注入泥土，解決鼠患。

被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。

案件編號：HCCC389/2023