許金山自辯｜指妻瑜伽老師似黑寡婦欲吸乾丈夫身家　並勸其妻離婚

中文大學醫學院前副教授許金山涉用瑜伽球毒殺妻女案續審，早前未再有律師代表的許，今（11日）在高院出庭自辯。許提及其妻的友人兼瑜伽老師曾有數段婚姻，形容該瑜伽老師如「黑寡婦」般吸乾丈夫身家，更指該她曾勸其妻離婚。許亦提到其妻曾體罰次女，他相信若與妻離婚，他或會得到孩子扶養權，但他亦會失去一切。



被告許金山，62歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。

被告許金山指妻曾體罰女兒，認為若離婚他會得撫養權，但亦會失去一切。（網上圖片）

許金山又手評論其妻的女友兼瑜伽老師郭文平，指郭勸其妻離婚。(朱棨新攝)

許金山又指其妻所看的醫生黃秀芬，只是個家庭醫生，質疑她資歷不足，欠缺專業。(劉安琪攝)

形容其妻的瑜伽老師似黑寡婦

許自辯時提到其妻的瑜伽老師兼友人郭文平，指據妻子描述，郭文平曾有數段婚姻，他形容郭似「黑寡婦」，欲「吸乾」丈夫的身家，並指郭鼓勵其妻與他離婚。

指妻體罰女兒許會獲撫養權

許又稱他一直想維持家庭和睦，但其妻子曾體罰次女許儷玲（Lily），令他感到震驚。他事後勸女兒體諒母親只是一時衝動，母女同樣有責任，許想女兒不再提起事件，他亦有叫妻子控制脾氣，不要衝動。許指，若他與妻子離婚，相信法庭會因其妻曾體罰女兒而判他獲女兒的撫養權，他或可贏得官司，但亦會因而失去一切。

認為其妻情況不用服高劑量抗抑鬱藥

就妻子的抑鬱狀況，許稱其妻由精神科醫生轉介，看家庭醫生王家恩，許質疑王只是普通科醫生，欠缺專科資歷，不夠專業。許指妻子屢獲處方用以治療重度抑鬱的高劑量抗抑鬱藥，令許感到詫異。許稱，其妻只是有情緒失調（mood disorder），何須服用高劑量抗抑鬱藥。

案件編號：HCCC389/2023