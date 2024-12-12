許金山自辯｜思疑妻女之死是自殺　慨嘆誤入歧途由好醫生變怪物

中文大學醫學院前副教授許金山涉用瑜伽球毒殺妻女案續審，早前解聘律師的許金山今續自辯。許稱他不知道妻女為何去世，思疑她們可能自殺，否認為錢財動殺機。許又稱，他身為一個人，脆弱時需要陪伴和身體慰藉，如果可以重來的話，他不會誤入歧途，又慨嘆他因本案由一名好醫生，變成他人眼中的怪物，對此感到不幸。



許稱人脆弱時需陪伴和身體慰藉

許金山供稱，其妻黃秀芬是他認識過最易相處的人，認為妻子被朋友議論丈夫出軌而感到羞恥和焦慮，二人關係亦因他出軌破裂。許指夫婦性生活不順，承認對妻子不忠，他身為一個人也會犯錯，脆弱時需要陪伴和身體慰藉，但如果可以重來，他不會誤入歧途，只會怪自己，不會怪責別人。

被告許金山自辯時懷疑妻女之死是自殺。（網上圖片）

許金山形容妻子黃秀芬是世上最容易相處的人。（網上圖片）

被告許金山又覺自己忽略了次女許儷玲的心理狀況。（網上圖片）

認為自殺或是妻女死亡原因

許表示，他無意離婚或拋棄妻子，夫婦之間仍然有感情，他自責在事發前數年未有留意妻子的情緒變化，如果妻子接受治療，情況或許會好些。許稱自殺或是妻女死亡的原因之一，妻子婚姻不美滿亦是潛在原因，他認為自己或也忽略了次女的心理狀況。

強調當日12時半已到辦公室

許昨提到，他在案發當日早上10時許離家往醫院聽學生匯報及施手術。許今表示，他當日到達醫院辦公室時，其同事Thomas未外出用膳，推斷他在12時半前已到達辦公室。惟許承認Thomas已離港，無法出庭作供。可惜當天沒有閉路電視拍到他聽學生匯報的情況，強調他為學生評分可證明他在場，並說：「我還記得有學生稍為抱怨我評分手緊。」

形容其一氧化碳實驗是站在2名巨人的肩膊

許透露，他進行活兔一氧化碳中毒之實驗的目的，是研究非血紅蛋白的受損程度。此前，他閱讀過另外2名學者的研究。許形容，他是站在2名巨人的肩膊上，又稱他相信截至目前為止，仍未有人能解答其研究問題。他之所以未有在實驗計劃書詳細記載實驗細節，是因為內容恐達數千字及變得複雜化，委員會未必會明白。

車上物品擺放有變不尋常

許亦向陪審團展示警方搜證時所拍攝涉案mini cooper的照片。許稱，他在案發前一日駕該車外出打網球，他下車時車上的3個網球原本放在車尾箱的膠袋內，水樽放在副駕座上，網球拍則放在地下。惟據警方照片，以上物品的擺放位置有變，網球和水樽放在車尾箱，網球拍則直立於後排座位上，許形容「不尋常」。

被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。

案件編號：HCCC389/2023