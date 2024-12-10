許金山自辯｜指妻曾著低調處理婚外情　許認為妻知情後仍活得開心

中文大學醫學院前副教授許金山涉用瑜珈球毒殺妻女案續審，早前未再有律師代表的許，今（10日）在高院出庭自辯，他提及與妻子及情婦李泳怡的關係，並稱他與李發生關係後約一個月，妻便開始起疑，他們亦確曾因妻而分開過，但之後又再一起。其妻知道後要求與李見面。許稱擔心妻會傷害李，一直在遠方觀察，見二人在車上談了約一個小時。事後妻對他說，若他想與李繼續，請要保持低調。他對妻未有妒忌感詫異，並認為即使他與情婦維持關係，妻子仍活得很開心。



被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬（47歲）及女兒許儷玲（16歲）。

許金山自辯稱，覺得妻子知他有外遇後，仍活得很開心。（資料圖片）

許金山稱向妻子黃秀芬(圖)認有外遇時，其妻即場痛哭。（資料圖片）

許金山大稱情婦李泳怡Shara Lee(圖)能幹，在她身上看到自己的影子。（網上圖片）

李主動教許子女中文

許稱他在中大任教期間，後來成為他情婦的李泳怡（Shara）於2004年入中大讀麻醉及深切治療學博士學位，但兩人在2006年才正式開始關係。許稱李知道他中文不好，指導子女學業有困難，答應幫他的子女補習，許盛讚李教得非常好，子女亦覺李是個好老師。除補習外，李亦會參與其家庭活動，例如游泳，二人逐漸熟絡。

李不想影響其家庭有共識可隨時斬纜

許直言，他被李的外表吸引，兩人的對話越來越開放，時常調情，儘管當時李亦有一段關係，兩人仍決定開展外遇。後來李向他坦白，她自稱來自破碎家庭，因此不希望影響到許的家庭，二人遂協議雙方可隨時「斬纜」，大家有共識保持低調。

向妻直認出軌妻當場落淚

許稱他與李剛展開關係約1個月，其妻便生疑，其妻並向密友馮慧怡透露許外遇的事，但馮卻在背後議論其妻。直至一位朋友開解其妻說，最重要是老公會回家吃飯和照顧家庭，其妻才釋懷。但妻子對被密友背叛大受打擊，他因此答應願與李「斬纜」，李亦一度停止為其子女補習，但其後他與李再度來往，許在妻子對質下，對出軌直認不諱，其妻亦當場落淚。

曾擔心妻會用刀襲擊李

許妻其後要求與李在停車場見面，許擔心妻子會拿刀襲擊李，或發生突發情況，故站在遠處觀察。他見兩人在車上談了逾一小時，及後許問妻她們談了甚麼，妻沒有透露，但他認為妻子與李達成協議，因為妻子稱：「如果你想與情婦繼續來往，請你們保持低調。」

指李身上看到自己影子

許表示，他曾問李為何肯做「第三者」，李說社會對職場女性很不公平，她很享受單身，享受沒有承諾的關係，樂於與其他男性約會。許稱二人非常合拍，許自言其標準很高，李很多時做事比他更能幹，他在李的身上看到自己的影子。

對妻不妒忌感詫異

許對其妻並不妒忌李感詫異，並感到好奇，許告訴妻他與李有如「陰陽」般，李則稱不知許前世做了甚麼，今世才能有這樣的妻子，指許應竭盡所能令妻子快樂。許認為李答應了其妻，會盡力保證許不會拋妻棄子。

結婚時已不想擁有結婚戒指

許指，他認為婚姻證書只不過是一張紙，婚戒亦只是一種象徵，直言他在1992年結婚時，從來不想擁有結婚戒指。即使他與情婦維持關係，妻子亦生活得很開心，他亦有因傷害了妻子而感到內疚，因此更愛妻子，並買給她一輛黃色mini cooper，又讓妻子決定新家的裝潢，妻子表現非常熱衷。

案件編號：HCCC389/2023