上水北區家庭醫學中心12.16 開普通科門診　石湖墟診所同日關閉

新界東醫院聯網發言人今日（14日）宣布，位於上水衛和街3號北區社區健康中心大樓三樓的北區家庭醫學中心，下周一(12月16日）開展普通科門診服務，而石湖墟賽馬會普通科門診診所亦將於同日關閉，完成服務北區居民超過60年的歷史任務。



北區社區健康中心大樓的3 樓的北區家庭醫學中心12月16日起開展普通科門診服務。該心大樓是醫管局第一個醫院發展計劃的重點項目。(政府新聞處圖片)

樓高十層的北區社區健康中心大樓，是醫院管理局第一個醫院發展計劃的重點項目，當中設有北區家庭醫學中心，為病人提供普通科門診醫生診症服務外，亦設有跨專業護理、專職醫療、病人教育和支援服務等，透過這所具規模及現代化的社區健康中心，可進一步為北區居民提供全面的一站式基層及社區醫療服務。

北區社區健康中心大樓的北區家庭醫學中心下周一（16日）開展普通科門診服務。圖為北區家庭醫學中心。(政府新聞處圖片)

北區社區健康中心大樓位置圖。

北區家庭醫學中心的服務時間與原有石湖墟賽馬會普通科門診診所的服務相同。市民如有任何查詢，可致電診所電話：2957 5186。

診所已個別通知及安排所有需要定期覆診的長期病患者改到北區家庭醫學中心繼續接受治療。至於因偶發疾病需要求診的市民，則可如常透過診所的普通科門診電話預約系統（電話號碼: 3157 0965）或HA Go「預約普通科門診」手機程式功能預約診症時間。

新界東醫院聯網北區家庭醫學中心預約及診症時間資料。

發言人說：「新界東醫院聯網已透過不同渠道通知區內居民，包括在石湖墟賽馬會普通科門診診所懸掛橫額及張貼海報，以及向當區區議會交代有關安排等；並會在石湖墟賽馬會普通科門診診所的普通科門診電話預約系統及HA Go『預約普通科門診』手機程式功能加入提示訊息，務求及早讓市民和區內居民知悉相關門診服務安排。」