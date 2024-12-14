大熊貓安安可可吸客　龐建貽：有信心做好公園帳目　減少政府負擔

中央贈港的一對大熊貓安安、可可過去周日（8日）起在海洋公園香港賽馬會四川奇珍館與公眾見面，吸引不少訪客到場，海洋公園主席龐建貽表示，12月是樂園人流高峰，相信聖誕節至農曆新年會有不少旅客入園觀賞大熊貓，增加園方收入，他表示有信心幫海洋公園做好帳目，希望減少對政府負擔。



龐建貽相信，聖誕節至農曆新年會有不少旅客入園觀賞大熊貓，增加園方收入，他有信心幫海洋公園做好帳目，希望減少對政府負擔。(資料圖片/黃寶瑩攝)

龐建貽今日(14日)接受有線節目《有理有得傾》訪問時說，過去周日(8 日)起，安安、可可在海洋公園香港賽馬會四川奇珍館與公眾見面，當日吸引千計訪客到場，他有信心乘熊貓熱潮，海洋公園的收入、入場人次會持續向上，「未踏入大熊貓展現時候已看到一定改善，未來六個月又會更多收入或人流，可以幫海洋公園增加收入，整體而言有信心幫海洋公園帳目做好，希望減少對政府負擔。」

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龐建貽指，大熊貓「盈盈」所生的一對龍鳳胎，預計農曆新年前後，能與公眾見面。他指龍鳳胎暫時與媽媽居住，但到約兩歲斷奶後，就要安排分開居住，園方會興建一個新的展館，目前仍在尋覓選址。

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龍鳳胎兩歲斷奶後將分開居住 新展館仍尋覓選址

至於新展館會否要額外收費，龐建貽指開源是公園很重要的一部分，門票收費會一併考慮，但指目前經濟狀況下，門票不適合加價，會着重吸引更多訪客。

海洋公園上個財政年度虧損7000多萬元，其中水上樂園年蝕2億。龐建貽指，近年市民消費模式改變，水上樂園的營運模式，與原本計劃有落差，冬天未有如想像中有大批旅客入園，因此選擇在冬天休園，但相關人手會調配至海洋公園，是節流的一種。

他又提及，大熊貓相關產品已增至逾300款，會繼續推陳出新、推動熊貓經濟，同時貢獻香港整體旅遊業，借助大熊貓契機創造更多機遇。

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