PANDA GO香港遊｜1000熊貓雕塑今早11時起供「認購」　一文看詳情

市建局觀塘「自由空間」公園有熊貓展品被盜，顯示有熊貓迷不惜犯法也要得到心頭好。不過其實有個合法途徑得到特別熊貓展品。



大熊貓雕塑展覽《PANDA GO！香港遊》主辦機構推出「我要做飼養員」計劃，有興趣的「熊貓迷」於今日（16日）早上11時起的48小時內，在指定網上平台捐出350元、550元或更多善款，即可「領養」一隻在展覽中展出的小型或大型大熊貓雕塑回家，先捐先得，數目只有1,000隻，額滿即止。



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第三場《PANDA GO！香港遊》展覽將於21及22日在海洋公園舉行，最後一場於25日及26日在中山公園舉行。

主辦機構創意品牌 AllRightsReserved（ARR）上周三（11日）公布推出「我要做飼養員」計劃，當中1,000隻將會透過該計劃讓「熊貓迷」帶回家，讓「牠們」在「飼養員」的家中或社區繼續傳遞大熊貓保育信息，喚起更多人對大自然和易危物種的關注。

大熊貓雕塑展覽《PANDA GO！香港遊》總共有四場。（ARR圖片）

有興趣當飼養員的「熊貓迷」，可由今日（16日）早上11時起，於48小時內透過DDTStore網上平台，捐出350元、550元或更多善款，即可「領養」一隻小或大的大熊貓雕塑，先捐先得、額滿即止。

ARR表示，所有捐款將不扣除成本，全數捐贈給海洋公園，用作支持大熊貓保育工作的經費。

「我要做飼養員」計劃詳情。

成功的「領養員」須於12月26日下午到中山公園，在展出完成後領養大熊貓雕塑，成為「飼養員」。

大型熊貓雕塑重量約4公斤，大會提醒「飼養員」領取當日自攜環保袋帶承載。如無法在當日領取，必須在12月23日中午12時前申請重新安排取貨，否則將視為自動放棄，所繳款項不予退還。

計劃詳情網站

活動流程：

1. 登記：

○ 捐款額分為港幣350元（小型雕塑）及550元（大型雕塑）或更多善款，額外捐款最低為港幣50元。

○ 熊貓雕塑僅提供現場領取。

○ 此次捐款不會提供任何收據或發票。



2. 確認與付款：

○ 登記成功及付款後，成功登記的參與者將於2024年12月20日收到電郵通知領取安排。

○ 成功登記者須妥善保存確認電郵及付款證明，否則將失去領取資格。

○ 如未能於2024年12月26日指定時間取貨，須於2024年12月23日中午12時前通過電郵回覆通知service@ddtstore.com。

○ 未於2024年12月20日收到電郵者，敬請查閱垃圾/其他郵箱，並透過電郵聯絡service@ddtstore.com 重新獲取提貨証明電郵。



3. 領取熊貓雕塑：

○ 領取日期：2024年12月26日（星期四）

○ 領取地點：中山紀念公園

○ 領取時間：下午3時至7時（指定時段）

○ 領取時需攜帶身份證明文件、確認電郵列印副本及付款證明。

○ 如由第三方代為領取，代領者需出示購買者的身份證副本及訂單確認電郵的列印副本。

○ 熊貓雕塑將以隨機方式分發，不接受挑選指定雕塑。

○ 「我要做飼養員」的熊貓雕塑並非全新雕塑，每枚均可能有不同程度的磨損，恕不更換或退款。



4. 缺席領取

○ 若領取者未能在指定日期及時間內完成領取，且未於2024年12月23日中午12時前申請重新安排取貨，將視為自動放棄，所繳款項不予退還。

