PANDA GO慈善拍賣10隻特別熊貓雕塑　籌逾40萬善款　最高成交12萬

為期48小時的「PANDA GO特別版」（慈善拍賣）今早（13日）結束，10隻設計獨一無二的熊貓雕塑藝術品，募集所得善款達港幣405,400元，較起標價3千元、倍升逾13倍。除了慈善拍賣之外，PANDA GO 下周一（16日）上午11時起，更推出「PANDA GO我要做飼養員」計劃。透過計劃，市民可認捐展覽中，1,000隻熊貓雕塑中的其中一隻，將其「抱回家」。



慈善拍賣共獲得10名來自不同界別的創作者支持，以他們設計獨一無二的熊貓雕塑藝術品，在DDT Store網上平台展開競投。（DDT Store網頁圖片）

慈善拍賣共獲得10名來自不同界別的創作者支持，以他們設計獨一無二的熊貓雕塑藝術品，在DDT Store網上平台展開競投。（DDT Store網頁圖片）

慈善拍賣共獲得10名來自不同界別的創作者支持，以他們設計獨一無二的熊貓雕塑藝術品，在DDT Store網上平台展開競投。（DDT Store網頁圖片）

本次競投價每枚藝術品起標價為港幣3,000元，拍賣吸引了大批熱心人士參與，最終10件熊貓雕塑藝術品以遠超起標價的價格成交，其中一件作品更以高達港幣12萬元的價格被拍下。本次拍賣所得的全部收入，將不扣除任何成本，全數捐贈給海洋公園，用於大熊貓保育工作。

此次拍賣由10位來自不同領域的創作者參與，他們以獨特的設計理念創作了10件熊貓雕塑藝術品，在DDT Store網上平台進行競投。「PANDA GO我要做飼養員」計劃所得善款將同樣全數捐贈給海洋公園，用於大熊貓保育。