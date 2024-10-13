談感情生活仍單身　Ian符條件？　羅淑佩笑言：做得佢阿媽有找

每當提及本地男團MIRROR成員陳卓賢(Ian)，不少人都會聯想到「Hellosss」房屋署署長羅淑佩。羅淑佩今日（13日）於電台節目分享逸事，當主持問到Ian是否符合她的理想伴侶條件，羅淑佩笑言「做得佢阿媽有找喎」，「如果有個咁嘅仔就唔錯啦」。



談到羅淑佩的感情生活，她表示自己「就係一個人囉」，坦言自己朋友多，沒追求感情生活。被問到是否要求太高，她表示，「冇嗰喎、不過去到我呢啲年紀就唔再傾呢個問題啦」。



房屋署署長羅淑佩接受港台節目《舊日的足跡》主持車淑梅訪問。（車淑梅Facebook相片）

羅淑佩接受港台節目《舊日的足跡》訪問，被主持人車淑梅問到，她喜歡歌手陳卓賢，會否擔心被外界稱為「追星」署長。羅淑佩回應指，「我唔係追星」，只是有自己喜歡的歌手，與普通人一樣，「唔知點解依家大家有自己喜歡嘅歌手就變咗追星」。

強調喜歡歌手只是普通人會做的事

羅淑佩又認為人需要一定娛樂放鬆，自己「都係睇下演唱會、出席聚會都少、聽下歌咁啫」，不是大不了的事情，「我去到呢個年紀，點解大家覺得唔可以再做返一啲大家都做嘅事情呢？唔係咁嘅。」

被問到會否因受到關注，而減少出席演唱會等活動時，羅淑佩指「我都唔係去好多」，今年夏天只去過鄭秀文、郭富城、Ian，以及另外一、兩位歌手的演唱會，又表示「有啲演唱會吸引多啲媒體，咁佢哋影到相、寫兩句，有啲其實我去咗擺埋喺Facebook大家都可能冇留意、冇報道，就咁啫。」

「我覺得如果有個咁嘅仔（Ian陳卓賢）就唔錯啦」

羅淑佩之後又被問到，Ian是否符合她理想伴侶形象，她驚訝回應指：「下？我做得佢阿媽有找喎」，又表示，「我覺得如果有個咁嘅仔就唔錯啦，不過我單身、我冇啫」。

車淑梅再追問有關羅淑佩的感情生活時，羅淑佩回應指：「就係一個人囉」，被問到是否因為太忙，她表示，「天意嚟嘅」，又指自己沒有追求感情生活。至於是否要求太高？羅淑佩指，「冇嗰喎，不過去到我呢啲年紀就唔再傾呢個問題啦」。

羅淑佩又指，除了Ian外，自己最近都因為巴黎奧運，留意國家乒乓球隊，又指自己在早前國家金牌運動員訪港期間，與男子乒乓球金牌馬龍合照握手，感到好開心。

「啲網民話做運動都係肥，等你年紀大啲就知！」

署長工作繁重，被問到平日有何減壓方法，羅淑佩表示，自己有每周運動一次的習慣，又指「雖然有啲網民話，做運動做得咁多都係肥」，但她回應這些網民指，「等你年紀大啲你就知㗎啦」，又坦言自己父母都「有啲大隻」。

羅淑佩又表示，自己做運動非為減肥，而是為了健康。她又表示，人到了一定年紀會面對新陳代謝變慢、骨質疏鬆的問題，「冇得醫」，故自己年輕時便會做運動，又向女士們表示，要做負重運動，保持肌肉及骨骼密度，當不慎跌到時，「如果你有肌肉墊住，骨骼密度夠，會冇咁危險」。