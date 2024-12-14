羅淑佩指今年首11個月訪港旅客突破4千萬　服務業須實踐好客之道

上任了八日的文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(14 日)接受電台訪問時表示責任重大，看到香港機遇處處，旅客人數亦有增長，強調現時要「追時間追進度」。她又指出今年首11個月的訪港旅客人數已突破4千萬，有信心全年訪港旅客量可達到4,500萬；強調要用好中央惠港措施，包括恢復一簽多行等，而本港服務業須實踐好客之道，才能令旅客再來。



12月8日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席殘疾人運動會活動。（資料圖片/蘇煒然攝）

羅淑佩今早在電台節目表示，去年全年訪港旅客數約為3,420萬，而今年首11個月的訪港旅客量已接近4,100萬人次，而在一簽多行恢復後，每日的訪港旅客量比11月平均數字多7至8%，周末則更「犀利」，比去年同期平均多3成。她認為，現在已是12月中旬，訪港旅客量應該不會再有大增長，但對全年訪港旅客量感到樂觀，預計可達到4,500萬，與原來估算的4,600萬相若。

她續說，未來有全運會等大型活動，相信可以幫助香港發展，而且可以提升國民身份認同。又認為香港要用好中央惠港措施，「（中央）俾咗好嘢我哋，我哋要用好佢」，中央才會繼續推出惠港措施，而不是一有困難就向中央要求。

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她又透露，有多個組織對租用明年正式啟用的啟德體育園舉辦活動有興趣，但因為是商業談判，不能公布太多；如果有聲音指出，政府邀請不到某些指定明星就等於失敗，會不利於談判，政府會「肉隨砧板上」。被問到本地歌手是否有機會在體育園表演，羅淑佩說香港歌星質素好高，但要應付體育園的場地，演唱會製作要承擔得起，「一做要做到最好」。

羅淑佩又稱，本港不少受歡迎的藝術表演門票一推出便已售罄，很多時即興來港的旅客都未能購票入場，日後政府會研究向他們提供即日票。被問到香港缺乏表演場地時，她就提到，在沒有郵輪停靠時，啟德郵輪碼頭可考慮用作表演場地。