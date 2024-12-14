詐騙｜警方首10個月錄3.6萬宗涉款$70.4億　兩宗罪案一宗涉「呃」

警務處今日（14日）舉辦「全城反詐嘉年華」有逾8,500人進場，警務處副處長（行動）周一鳴致辭時表示，亞洲地區過去一年因詐騙損失達5.4萬億港元，而香港警方截至10月，今年共錄得36,405宗詐騙案，涉70.4億港元，佔整體罪案的46.3%，即近每兩宗罪案便有一宗為詐騙案。他提到，今年錄70宗「假冒技術支援」騙案手法，強調警方絕不會要求市民分享網上銀行帳戶資料及密碼。



2024年12月14日，警務處舉辦「全城反詐嘉年華」，警務處副處長（行動）周一鳴致辭。（新聞處圖片）

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過去一年亞洲地區詐騙總損失5.4萬億元

周一鳴今日在全城反詐嘉年華致辭時表示，詐騙案成為世界罪案的大趨勢，為全球各地共同面對的挑戰。而警隊最近出席亦到新加坡出席全球反詐高峰會，並得悉全球在過去一年，詐騙總損失金額達1兆美元，即1萬億美元，當中亞洲地區的損失佔全球67%，即達5.4萬億港元。

周一鳴指，警方截至今年10月，警方共錄得36,405宗詐騙案，較去年同期升7.3%，佔整體罪案的46.3%，涉案總損失金額達70.4億港元，即近每兩宗罪案，便有一宗為詐騙案。當中主要升幅由「假冒客服」電話騙案所帶動，截至今年10月已錄得4,515宗，高於整體騙案的升幅。

今年錄70宗「假冒技術支援」新騙案手法

周一鳴又指，警方留意「假冒技術支援」新騙案手法，今年已錄得70宗，損失金額達8,570萬元。騙徒會利用虛假的系統警示，誘騙受害人致電假冒的技術支援人員或警務人員，再通過遠端控制，取得受害人的銀行帳戶資料，盜取金錢。

周一鳴強調，會密切監察騙案趨勢，通過記者會、防騙視伏App、守網者網頁、社交媒體等向公眾發布最新防詐騙資訊，提醒市民小心防範。「我喺呢度重申，警察一定唔會要求市民分享網上銀行帳戶資料及密碼。」

全城反詐嘉年華」透過主題遊戲攤位，讓市民認識如何防範網絡陷阱。（新聞處圖片）

今年首10個月洗黑錢案件較去年同期升60%

周一鳴並指，截至今年10月涉及洗黑錢的案件，比去年同期上升近60%。警方並留意到犯罪集團在社交媒體，利用不同借口利誘市民出售個人戶口洗黑錢。截至今年10月，已拘捕8,555人涉及騙案或相關洗黑錢罪行，其中約6,421人傀儡戶口持有人，被捕人數亦比去年同期升56%。

全城反詐嘉年華的活動包括多個表演團體載歌載舞，亦有魔術及舞獅表演。此外，現場設有「反詐騙體驗館」，教導市民如何避免墮入騙案及洗黑錢陷阱。嘉年華今日兩日（14至15日）在西九文化區舉行，首日吸引超過8,500人參與。

「全城反詐大抽獎」送出終極大獎電動車 超過180萬人次參與

至於由網罪科舉辦的「全城反詐大抽獎」亦於嘉年華期間舉行頒獎儀式，終極大獎得獎者獲得電動車一部。警方指，大型抽獎活動有超過180萬人次參與。「防騙視伏App」的下載量已錄得四成七的顯著升幅，總下載量已超過84萬。