MIRROR｜針灸助阿Mo減拆尿袋後不適　手肘有輕微對抗地心吸力反應

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（14日）轉發第125周代禱信。Mo父李盛林在信中透露，阿Mo在意外後4個月已採用中西結合治療，其中針灸有助促進身體各項機能，以幫助摘除尿喉尿袋和調理身體各樣不適。

信中指，近半年隨着阿Mo身體狀況逐步正常，他在西醫方面已嘗試創新治療方法，至於中醫方面，亦毋須再用中藥治療和調理身體機能，針灸穴位的刺激反應，亦相比過往更大。例如針灸足三里穴時，麻痺的感覺伸延至大脾，而⁠即使停止使用刺激器，在針灸刺激手肘的肌肉，可在治療師帶動下，有輕微對抗地心吸力的活動反應。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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阿Mo意外後4個月採中西結合治療 針灸助調理身體各樣不適

Mo父李盛林在信中透露，在事發後4個月，阿Mo便開始中西結合治療。其中西醫針對脊椎創傷，採用各種藥物和物理治療儀器，旨在穩定其身體狀況，盡量保持正常，避免肌肉萎縮和功能退化。

至於中醫的藥物和針灸亦沒有停下，除了可調理身體和血氣運行外，針灸亦可促進身體各項機能，例如幫助摘除尿喉尿袋，以及調理身體所產生的各樣不適。

西醫採用創新治療方法達預期不到的良好效果

Mo父並透露最新的治療和跟進情況，首先在西醫治療方面，阿Mo由於身體的狀態穩定正常，開始嘗試以創新治療方法，例如「脊椎神經刺激器SCS」與細胞療法，並產生預期不到的良好效果。

此外，由於阿Mo的⁠神經線受刺激，帶動肌肉逐漸有所反應，例如上胸膛和手脾的感覺逐漸回歸，C5和C6也開始有所反應。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



近半年毋須再用中藥治療 針灸刺激反應更大

至於中醫治療方面，阿Mo近半年毋須再用中藥治療和調理身體機能，而針灸穴位的刺激反應，相比過往更大。例如針灸足三里穴時，麻痺的感覺伸延至大脾；針灸頭皮時感覺稍大，血液循環加大。

阿Mo⁠即使停止使用刺激器，亦可藉著針灸刺激，在治療師的帶動下，讓手肘肌肉產生輕微對抗地心吸力的活動反應。

代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 125 (20241215 )

了解阿MO的「中西結合治療的果效」 - 從被動到有限度參與 (七)

「我靠著那加給我力量的，凡事都能作。」 (腓立比書4:13)

【經文解說 (上)】

1) 「凡事都能作」 在保羅所講述的內容中，是否真的指到不論甚麼事情都可以作嗎？根據上下文理，他是說有關腓立比教會對他在經濟上的饋贈和幫助之先。

2) 保羅身處在不同的處境，即使多艱難困乏，*只要是神容許，他都知道神一定會給他力量，能屈能伸去面對。

【我們的經歷 (上)】

1) 在事故發生的初期，真的不知道神為甚麼容讓阿MO和家人有這樣身體和心靈創傷的遭遇。在面對現實的同時，阿MO一方面要按著可行的醫療方案，穩著身體不容他走下坡；另一方面作為基督徒的我們，耐心地尋找了解這樣極度危險困難遭遇背後的目的意義何在。

2) 我們面對這125週的祕訣是像保羅一樣，也是阿MO事發初期的心意，既然是神保存他的生命，一定有祂的目的。祂不會棄掉他而不顧，反給他力量和勇氣在不同治療階段，面對迎著來的挑戰。

(一) 啟言 (Mo)：第一階段創新手術後的治療 (7)

1) 【治療過程和反應】：(7) -「中西結合治療的果效」

a) 事發初期至24個月 (事發之後四個月便正式開始了「中西結合治療」)

i. 西醫對脊椎創傷的各種藥物和物理治療儀器的幫助，旨在穩定阿MO身體狀況，盡量保持正常，避免肌肉萎縮和功能退化。

ii. 中醫的藥物和不同針灸針法的處理一直沒有停下來，目的除了調理身體和血氣的運行，也藉針灸的帶動下幫助促進身體各項機能，以幫助摘除尿喉尿袋和調理身體產生各樣的不適。

b) 最近半年 (24個月至今)：

i. 西醫治療和跟進：

•⁠ ⁠因身體的狀態穩定正常，開始嘗試用創新治療，如「脊椎神經刺激器SCS」與細胞療法。這明顯產生了不能預期的良好果效。

•⁠ ⁠神經線受刺激而帶動肌肉逐漸有所反應，並且上胸膛和左右前後手脾感覺逐漸回歸，C5和C6也開始有所反應。

ii. 中醫治療和跟進：

近半年都不需要用中藥來治療和調理身體的機能。針灸藉著穴位的刺激，反應比以往大了

•⁠ ⁠如針足三里穴，麻痺的感覺伸延至大脾

•⁠ ⁠頭皮針灸時感覺稍大，血液循環加大

•⁠ ⁠即使停止使用刺激器，藉著針灸刺激 手肘的肌肉可在治療師的帶動下，有輕微對抗地心吸力的活動反應。

2) 【禱告】

a) 請為阿MO另一階段的治療禱告，祈願在神的恩惠下，治療能更上一層樓，並且頸椎的神經能有奇妙的連結。不單使阿MO有盼望，更能讓同路人有治療的曙光。

b) 感謝神，阿MO的鬥志在靠著神所加給他的能力，有增無減面對逆境。願他更能體驗到神的恩惠，繼續向前邁進。

(二) Mo爸媽：【分享生命經歷】

1) 過去一週多，到了外地探親和分享阿MO的經歷。聚會有400多人出席。席間有不少因為我們和阿MO過去兩年多靠著基督信仰奮鬥經歷而感動流淚，並且得到了在面對困境中被激勵信靠神的決心。

2) 「生命的經歷」才能考驗人生的堅持和信靠所在。忍耐等候才能真正的了解並看見神所賜生命的光輝與恩典。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 「125 了解阿MO的「中西結合治療的果效 」- 從被動到有限度參與 」