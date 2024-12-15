深圳居民一簽多行復推後第二個周六　10.5萬內地客經陸路口岸來港

深圳居民赴港「一簽多行」簽注本月1日起恢復，昨日（14日）是重推後的第二個周六，錄得16.1萬內地旅客來港，是近月以來單日錄得的新高；其中與深圳相連的六個陸路出入境口岸，錄得超過10.5萬內地旅客訪港，按周增加13.4%，是復推「一簽多行」以來首次突破10萬人次。



昨日（14日）有16.1萬內地旅客來港，較上一個星期六（7日）錄得14.5萬名內地客訪港，再增加11%；離港則有14.9萬人，即至少有1.2萬內地旅客留港過夜。

至於有多少深圳居民來港，以其中六個最有可能的陸路出入境口岸，即羅湖、落馬洲支線、香園圍、落馬洲、文錦渡及深圳灣，共有105,778人次經這六個連接深圳的出入境口岸來港，較上周六多13.4%。其中36,443人次經落馬洲支線口岸入境；有25,529人及24,894人，分別經羅湖及深圳灣口岸入境，人數相若。

內地旅客要主要在周六及周日來港，深圳居民一簽多行由12月1日復推，12月又是旅遊旺季，每個周末經該六個口岸來港內地旅客持續人數上升，昨日更是首之突破10萬關口。

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4.36萬港人昨經機場出境 重陽節連假後單日新高

港人出境方面，撇除機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭，昨日有34萬港人經過口岸北上，比上星期六少約4%。隨着聖誕及新年長期、以及年底不少公司清假期限，昨日有43,612名港人經機場出境，為10月重陽節連假後單日新高；連同內地及其他旅客，昨日共有69,844人經機場出境。

港珠澳大橋增安檢 經大澳出橋港人減11.7%

另外，由於澳門回歸日（20日）將有慶典儀式，上周五（13日）早上8時起至22日，港珠澳大橋實施臨時安全檢查站，經港珠澳大橋香港出境前往澳門和珠海，都需要接受安檢。昨日有54,457人次經港珠澳大橋出境，較上周六的58,356人次下跌約6.7%；當中港人佔37,819人，為11月以來星期六人數新低，按周減少11.7%，為重陽節連假後周末新低。

昨日7,846港人經港澳客輪碼頭前往澳門，按周減少9.1%，跌幅比港珠澳大橋為少。