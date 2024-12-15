捉緊大東山芒草尾巴人盛　深圳客稱「一簽多行」可多來港看山與水

東涌大東山一向為行山熱門之選，除了觀賞日出及日落美景，芒草亦吸引了不少行山客。芒草季為每年的10月至11月，最遲12月中旬仍有機會捉住芒草的尾巴。剛剛周六（14日）的大東山大部份行山客為內地旅客，他們都有來香港行山露營的習慣和經驗，對於最近恢復的「一簽多行」，他們認為措施的確帶來方便，有深圳行山客謂未來每月或多來港一至兩次，表示香港最吸引他的是山和水。

至於早前有行山客不滿在近大東山的伯公坳花長時間等候巴士離開，更現人龍，但周六現場見到巴士公司有派員在場監察，一小時內有十數輛巴士到站，比正常編班密，過去百人長龍不復見，最高峰時只有20多人。



廣州客來港行山兼購物 主要買行山露營用品

周六下午1時30分在大東山起步點，有不少行山客整裝準備上山，亦陸續有行山人士前來。來自廣州的梁小姐表示，這次是她第二次來港，兩次都是行山。她說每次來都是星期六日，會在港購物，主要是買一些行山露營用的物品，不過香港物價和住宿都比廣州貴，因此都不會大額消費，可能花約300元左右。她又補充指香港酒店單人房可能一晚要價500元左右，廣州只需百多元，而香港食肆一般比廣州貴20元左右。

深圳客連續4個月均有來港 全為了行山露營

李先生來自深圳，幾乎每個月都會和朋友來香港行山露營，更連續4個月都過來香港。他表示最近恢復的深圳「一簽多行」措施確會帶來方便，加上因為工作關係，本來亦會經常來香港，相信日後會增加來港次數至一個月兩至三次。

他表示香港最吸引的是山和水，曾到過街市留意肉和菜的價格，物價都比內地高，加上他住在深圳，「坐高鐵20分鐘就到了」，因此甚少在香港留宿和購物。

另一名來自深圳的旅客嶺南（化名）亦有相同想法，他認為「一簽多行」措施對本會經常過境香港的人來說是方便些，因為不用經常申請簽證，而他來港都是行山，加上現時香港有的內地也有，而且匯率不低，現時來香港購物並不划算。

嶼巴伯公坳巴士比編班密 人龍不再但仍要「迫上車」

行山客離開大東山時，一般會在伯公坳站等候巴士返回東涌，但早前因候車時間太長，加上特快線X11R線巴士索價40元，比3M線及11號貴一倍，惹起行山客不滿。然而周六所見，新大嶼山巴士公司除了派人在伯公坳站監察巴士班次及水流情況，一小時內，「平價」11號路線巴士有6架到站，3M路線巴士亦有7架，候車人龍最高峰時亦只有約20至30人左右。雖然等車人龍不再，但每輛巴士到站時，上層都幾乎滿座，下層可載客的空間不多，不少行山客要「迫上車」。

X11R路線巴士為特別路線，只在周末及假日提供服務，班次為一小時一班，平日收費為28.9元，假日收費為40.4元。（吳美松攝）