市建局推短中期措施為花墟重建留氛圍　首辦戶外聖誕活動吸人流

市建局今（15日）發表網誌，提出為旺角花墟一帶重建項目，制定四方面短期措施，包括增設聖誕裝置和燈飾、舉辦花藝工作坊、推出「情人節」電子購物券及美化花墟街道，期望藉此加強花墟人流，為商戶帶來更多經濟機遇。中期而言，市建局會為受影響的花店研究過渡經營方案，希望在項目進行期間做到「留店、留客、留氛圍」。



市建局在花墟設置以旋轉木馬為主題的大型聖誕裝置（圖左）和豎立燈牌（圖右）供市民和遊客「打卡」，遊人更可順道買花慶節。（圖片來源：市建局）

推四大短期措施 展地區特色帶動人流

市建局指，在今年3月開展旺角洗衣街／花墟道發展計劃（洗衣街項目）時，已了解到現時花墟花店商戶在經營上面對的挑戰，故將地區更新重點，設於為花墟創造長遠而可持續發展的有利條。在短期措施方面，因應聖誕佳節臨近，市建局與油尖旺民政事務處合作，於本月13日至明年1月5日在花墟舉辦「萬花同慶」聖誕節慶活動，增設聖誕裝置和燈飾提振「夜經濟」。

首辦戶外聖誕活動 置大型燈飾裝置每晚亮燈

在洗衣街與花墟道交界的行人空間，設置以旋轉木馬為主題的大型聖誕裝置，並配合聖誕花環和聖誕鹿等裝飾，供市民和遊客「打卡」。另外，在洗衣街部份路段，裝上亮麗的聖誕燈飾，營造「火樹銀花」的景象，並與花墟道以萬花筒圖案設計的大型橫額及金光閃閃的燈飾互相輝映，為晚間的花墟，增添節日氛圍。

市建局在花園街與太子道西交界，以及洗衣街和太子道西交界的位置，設置了大型投影裝置，將一片又一片的「雪花」投射到太子道西天橋底，營造飄雪的景致，讓到訪的市民和遊客感受到冬日的氣氛。（圖片來源：市建局）

當局留意到花墟大部分商戶在傍晚時分已打烊，晚上的花墟便顯得冷清。市建局故希望嘗試為花墟商戶，在聖誕節慶期間打造如農曆新年前夕的「晚市」環境，「萬花同慶」的聖誕燈飾和裝置，將在每日下午4時30分開始「亮燈」，直至晚上9時；而在聖誕假期期間，「亮燈」的時間會延長至晚上10時。當局期望透過晚間的燈飾和節日裝置，能吸引市民到訪花墟「打卡」，並順道買花慶節、點綴家居。

油尖旺民政事務專員余健強（右六）、市建局行政總監韋志成（右七）、市建局非執行董事黎慧雯（右五）、油尖旺北分區委員會主席歐天賜（左四）及香港鮮花盆栽批發聯會代表馬育初（右四）與其他嘉賓，包括部分花墟商戶一同出席「萬花同慶」聖誕節慶活動亮燈儀式。（圖片來源：市建局）

辦花藝工作坊 培養賞花興趣

市建局夥拍香港中華基督教青年會（YMCA）屬下的社會企業「花樂誰家」，以及花墟7間花店商戶，在聖誕節前的周末和周日（12月21及22日）下午，於花墟舉辦聖誕花藝工作坊。參加者可利用由該7間花店捐贈的花材，在「花樂誰家」導師的協助下，製作聖誕掛飾並寫上祝福語，聖誕掛飾完成後，參加者會收到一張以花材製作的聖誕卡留念；而掛飾製成品將會在聖誕節前送贈予區內的安老院舍，為長者送上節日祝福。

參加免費工作坊的市民和遊客可以利用花店捐贈的花材製作聖誕掛飾（左圖）贈予區內長者；參加工作坊可收到一張由花材製作的立體聖誕卡留念（右圖）。（圖片來源：市建局）

在聖誕過後，市建局會透過「藝術文化融入舊區」夥伴計劃，繼續與YMCA及花墟商戶合作，舉辦「升級再造」花藝工作坊，教導市民製作別具心思的作品之餘，亦希望透過欣賞這些花材和花藝製成品，培養參加者對花的欣賞，和逛花墟買花的興趣。

「情人節」推出電子購物券 推動地區經濟

在明年2月「情人節」前，市建局計劃在社交平台專頁推出線上遊戲，與花墟商戶合作推出電子購物券。參加線上遊戲獲獎的市民，可以利用購物券到參與推廣活動的花墟商戶，選購花束送給摯愛。市建局期望在線上線下活動相互配合下，促進花墟人流及購物意欲；亦計劃與當局於油尖旺區其他重建和保育項目的商戶合作，推出消費獎賞計劃，市民只需要在參與計劃的商戶消費，即可換領現金券，於花墟當作現金使用。

構建特色打卡點美化花墟 推動「社區營造」

市建局計劃在明年逐步展開下一階段的工作，與政府部門、花店、街坊及地區組織等，探索推動「社區營造」的手法，展現花墟的獨特性，包括將花墟道的美化工程延展至園圃街，物色適合的位置製作大型壁畫，構建更具特色和型格的小區環境及增加「打卡」點；與花墟商戶及政府部門合作，共同美化花墟道行人路的擋柱及花槽，例如讓花店的花材點綴擋柱及以特色花卉美化花槽等的構思。

市建局指，洗衣街項目收購工作開展後，會着手規劃打造「第三條步行街」的工作，美化及活化連接園圃街及園藝街的後巷，包括為合適的樓宇改造面向後巷的立面，增加可供展示花卉或花藝產品的臨街舖面，並配合「地方營造」的手法，加強地區特色及氛圍，例如增設一些彰顯花墟特色的街頭藝術品等，強化地區特色並加強花墟與園圃街雀鳥公園的連接，進一步帶動人流。

分階段推展重建項目 做到「留店、留客、留氛圍」

市建局預計，洗衣街項目由收購物業、商戶遷出、拆卸建造至新建築落成，將長達10年。為了延續花墟的特色，當局計劃在花墟一帶物色可用作花店臨時經營的場地或店舖，為已遷出重建原址的花店能繼續留在花墟經營，希望能在重建期間，盡力做到「留店、留客、留氛圍」。

至於回遷安排方面，當局計劃率先開展不涉及業權收購的地盤B（即界限街遊樂場、體育館及苗圃等政府設施及休憩空間用地）工程，以一地多用的模式，興建多用途綜合大樓，並設置以花藝或園藝為主題的臨街零售舖位，讓日後有意回遷經營的花店租用，並讓更多花店經營者參與。

市建局洗衣街項目透過從重新規劃花墟一帶土地，從源頭解決舊區城市硬件老化和不敷應用的問題，並提供具前瞻性的規劃設計和交通及社區設施配套，以應付地區的長遠發展所需；同時亦會在軟件方面加強地區特色和活力、推廣賞花文化、賞花經濟的概念，促進商業活動和經濟。

市建局觀塘「自由空間」被盜兩熊貓展品 已報警查辦

另外，市建局上星期開始已在觀塘市中心「自由空間」啟動「WINTER TRANSFORM」聖誕節慶活動，由80隻熊貓與市民一同歡度佳節，連日來吸引大批市民與熊貓「打卡」，為觀塘增添活力。然而，市建局留意到「自由空間」內有兩隻熊貓不翼而飛，翻查閉路電視片影片後發現兩隻熊貓被人盜去，已報警交由警方調查。

市建局呼籲市民，愛惜當局為加強地區特色和活力，包括觀塘市中心「自由空間」及旺角花墟，所設置的展品及裝置，切勿破壞或據為己有。