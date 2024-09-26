McGriddles｜麥當勞再推周五周六全日供應售完即止　附連結睇供應

【McGriddles／熱香餅漢堡／麥當勞】麥當勞自7月27日新推出McGriddles以來，一直大受歡迎，並預計於9月底全線陸續售罄。麥當勞今午（26日）在社交平台公布，周五及周六（27日及28日）將為McGriddles舉行「歡送會」，改為全日供應McGriddles早餐（連脆薯餅）。麥當勞並透露將來仍有機會再發售︰「McGriddles之後放長假，遲啲先返嚟香港，大家要把握最後機會啦！」



此外，麥當勞並開設McGriddles專頁，更新各餐廳的供應情況，下文將附上連結。



麥當勞公布，本周五及周六（27日及28日）全日供應McGriddles早餐。（資料圖片/黃浩謙攝）

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麥當勞︰McGriddles遲啲先返嚟香港

麥當勞新推出的McGriddles自7月27日凌晨4時開賣後大受歡迎，多間分店更一度暫停供應。不過開心的時間過得特別快，McGriddles即將與港人告別，麥當勞今午在社交平台公布，為答謝顧客的支持，本周五及周六為McGriddles舉行「歡送會」，改為全日供應McGriddles早餐（連脆薯餅）。

McGriddles的粉絲們不必失望，麥當勞透露將來有機會再發售McGriddles，但沒有公布確實時間。「McGriddles之後放長假，遲啲先返嚟香港。大家要把握最後機會啦！」

麥當勞並開設McGriddles專頁，更新各餐廳的供應情況︰（按此即睇各餐廳供應情況）

麥當勞預計9月底陸續售罄McGriddles。（麥當勞圖片）

日本及新加坡等地麥當勞仍提供McGriddles

雖然香港麥當勞短時間內不會再供應McGriddles，但港人若到美國、加拿大、日本、瓜地馬拉、墨西哥、菲律賓、新加坡等地旅遊，亦可順道到當地的麥當勞「過口癮」。