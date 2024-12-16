PANDA GO香港遊｜1000熊貓雕塑一個多小時認捐完畢　籌得51萬

大熊貓雕塑展覽《PANDA GO！香港遊》主辦機構推出「我要做飼養員」計劃，今早（16日）11時起，供有興趣的「熊貓迷」捐款認購其中1,000隻供展出的大熊貓雕塑。主辦機構公布在一個多小時內，已獲全部認捐完畢，今次計劃共籌得518,300元，將不扣除成本，全數捐贈予海洋公園，用以支持大熊貓保育工作。



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主辦機構創意品牌 AllRightsReserved（ARR）上周三（11日）公布推出「我要做飼養員」計劃，當中1,000隻將會透過該計劃讓「熊貓迷」帶回家，今日早上11時起，於48小時內透過DDTStore網上平台，捐出350元、550元或更多善款，即可「領養」一隻小或大的大熊貓雕塑，先捐先得、額滿即止。

大熊貓雕塑展覽《PANDA GO！香港遊》總共有四場。（ARR圖片）

ARR表示，1,000 隻大熊貓雕塑在短短一個多小時內全部認捐完畢，活動較原定的48小時提早圓滿結束。 今次計劃共籌得善款港幣518,300元，連同上周PANDA GO特別版慈善拍賣，兩個計劃一共籌得善款923,700元，所有款項將不扣除成本，全數捐贈予海洋公園，用以支持大熊貓保育工作。

ARR提醒成功認捐人士會收到確認電郵，並須在12月26日指定時間往中山公園抱熊貓雕塑回家 。

「我要做飼養員」計劃詳情。

大型熊貓雕塑重量約4公斤，大會提醒「飼養員」領取當日自攜環保袋帶承載。如無法在當日領取，必須在12月23日中午12時前申請重新安排取貨，否則將視為自動放棄，所繳款項不予退還。

計劃詳情網站

活動流程：

領取熊貓雕塑：

○ 領取日期：2024年12月26日（星期四）

○ 領取地點：中山紀念公園

○ 領取時間：下午3時至7時（指定時段）

○ 領取時需攜帶身份證明文件、確認電郵列印副本及付款證明。

○ 如由第三方代為領取，代領者需出示購買者的身份證副本及訂單確認電郵的列印副本。

○ 熊貓雕塑將以隨機方式分發，不接受挑選指定雕塑。

○ 「我要做飼養員」的熊貓雕塑並非全新雕塑，每枚均可能有不同程度的磨損，恕不更換或退款。



缺席領取

○ 若領取者未能在指定日期及時間內完成領取，且未於2024年12月23日中午12時前申請重新安排取貨，將視為自動放棄，所繳款項不予退還。

