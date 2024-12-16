港大研究：高血糖削弱二型糖尿病患者免疫力　結果有助開發新療法

二型糖尿病在本港十分常見，每十位成年人中便有一人受影響。香港大學醫學院研究團隊發現，高血糖會削弱二型糖尿病患者的抗病毒免疫力。



團隊又發現，二型糖尿病患者若能有效控制血糖，可避免抗病毒T細胞的功能障礙所帶來的負面影響，為日後開發提升二型糖尿病患者免疫力的新療法奠下基礎。有關成果已於學術期刊《Cell Metabolism》（細胞代謝）發表。



港大醫學院研究發現，血糖控制不佳的二型糖尿病患者的抗病毒Th1細胞功能，相較健康人士低四成。（港大醫學院提供圖片）

血糖控制不佳糖尿病患者抗病毒細胞低健康人士四成

由港大醫學院生物醫學學院教授寧珖聖、臨床醫學學院內科學系李智豪醫生及陳俊明教授領導的研究團隊，分析了2022年至2023年間於瑪麗醫院求診的40名二型糖尿病患者血液樣本，結果顯示血糖控制不佳的二型糖尿病患者的抗病毒「Th1」細胞功能，相較健康人士低四成 。然而，血糖控制良好的二型糖尿病患者則能維持正常的「Th1」功能。

高血糖會阻礙「Th1」細胞發育 引發慢性發炎反應

研究團隊又利用免疫細胞培養及動物模型作進一步實驗 ，證實高血糖會阻礙「Th1」細胞發育，削弱其抵禦病毒及其他病原體的能力，又可能引發慢性發炎反應，進一步損害免疫系統，增加感染其他疾病的風險。

研究團隊發現，二型糖尿病患者若能有效控制血糖，可避免T細胞功能障礙所帶來的負面影響，並強調定期服藥、嚴格依從治療方案的重要性。團隊指，研究有助開發提升二型糖尿病患者免疫力的新療法。

李智豪表示，糖尿病患者在感染新冠病毒 、流感及其他呼吸道疾病時，出現嚴重併發症的風險較普通人高。患者應了解自己的血糖控制和糖化血紅素水平，嚴格遵循藥物治療及保持健康生活習慣，才可有效預防致命性併發症與感染。