ＭIRROR演唱會｜已試紅館第三方審視工程安全　將引入大型演唱會

去年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿MO）至今仍留醫中。政府調查報告早前提出多項建議，包括引入多第三方獨立審核人員，視乎情况檢查租用人的工程和安裝的裝置。



文化體育及旅遊局長楊潤雄今（24日）表示，當局已聯同工程師學會的工程師，在一兩個主要於紅館舉行、較小型的演唱會中，派員試行第三方審核工程的安全，稍後將在個別大型演唱會再試行。至於日後會否由政府指派第三方審核人員，楊潤雄指仍要考慮。



MIRROR去年7月底的紅館演唱會發生墜屏意外，舞蹈員李啟言（阿MO）至今仍留醫中。政府調查報告在事發後近五個月公布意外調查報告，並提出多項建議，包括引入多第三方獨立審核人員，視乎情况檢查租用人的工程和安裝的裝置。

楊潤雄：稍後在一兩個大型演唱會試行第三方審核

楊潤雄今（24日）在電台節目中表示，當局已聯同工程師學會的工程師，在一兩個主要於紅館舉行、較小型的演唱會中派員試行，稍後將一至兩個大型演唱會再試行，想從而找到一個方案再與業界去討論。他補充，相關方案要做好平衡，安全故然重要，但亦希望減少對業界的影響，「希望搵到一個可以增加安全性，而又合理地，唔會令人好難做。」

楊潤雄簡介《財政預算案》內的相關內容。（歐嘉樂攝）

須與業界總結做法

至於日後新增多一名負責核查安全的工程師，是由政府或主辦方聘用，楊潤雄指具體安排有待商討。他解釋，當局研究引入第三方獨立審核人員須考慮的成效、成本，及對演唱會運作的影響，重申在總結做法再與業界商討。他亦相信，會有工程師會願意負責核查安全，「作為專業人員會有專業責任，如所有專業人員都唔願意負責，咁個專業都有問題。」

另外，今屆財政預算案推出多個宣傳香港的計劃。楊潤雄表示，本港未來會推出一系列活動，如三月起本港將有巴塞爾藝術展及國際七人欖球賽，預計能吸引海外遊客訪港。他提到本港與內地通關後，每日約有4萬名內地人來港，周六、日更有6至7萬人。

三月起有巴塞爾藝術展及國際七人欖球賽

他亦指，旅遊業邁向復蘇階段，故預算案提出向合資格的持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保，希望可以協助業界面對資源壓力，包括人手和生意調動，加強接待能力，而業界可以選擇長時間還款。

財政預算案亦提出向「創意智優計劃」注資5億元，支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力。楊潤雄解釋，計劃自2009年已推出，已支援電視、音樂和時裝等約650個項目，由於目前基金餘額只夠運作多一年，故需要額外注資。

注資5億元製作綜藝助業界開拓市場

他表示，相關計劃未來會資助本地業界和亞洲國家電影人合作拍攝的電影計劃，並鼓勵本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝節目。他亦指，過往有不少內地節目在香港受歡迎，而部分更有香港歌星參與，相信香港業界和内地合作，能夠拓展市場和帶動各行業發展。