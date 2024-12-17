失業率｜ 最新維持3.1%　近12萬人失業　4.2萬人就業不足

政府統計處今日（18日）公布，最新失業率與8月至10月一樣，維持3.1%；就業不足率同樣保持1.1%。至於最新失業人數則有約12萬，比起上期減少1,000人。同期就業不足人數亦減少約600人，有約4.2萬人。



社會福利署公布最新的領取綜援個案數字，11月份整體領取綜援的個案較10月份下跌489宗，按月跌幅為0.2%，11月底領取綜援的個案總數為195,988宗。



最新總就業人數為3,711,900人，較上期公布增加約4,700人。同期總勞動人口亦由3,827,900人，增加約3,600人，至3,831,500人。

9月至11月各個行業的失業率與上期相比，樓房裝飾、修葺及保養業，保險業和郵政及速遞活動業的失業率有較顯著的升幅。貨倉及運輸輔助活動業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率有較明顯的跌幅。

勞福局局長孫玉菡表示，勞工市場在短期內應大致維持穩定，但部分行業或會受全球經濟不明朗因素增加和貿易磨擦升溫所影響。

孫玉菡表示，勞工市場在短期內應大致維持穩定，但部分行業或會受全球經濟不明朗因素增加和貿易磨擦升溫所影響。（資料圖片/黃浩謙攝）

11月底領取綜援的個案總數為195,988宗，社會表示，低收入類別個案的按月跌幅為1.8%，有1,394宗。單親類別個案及失業類別個案均下跌0.6%，分別有19,265宗及16,251宗。永久性殘疾類別個案下跌0.5%，有16,792宗。年老類別個案下跌0.1%，有110,551宗。健康欠佳類別個案保持平穩，有27,851宗。