大熊貓｜海洋公園聖誕推新一輪大熊貓主題活動　增三大打卡點吸客

海洋公園「玩轉冬日園」新一系列大熊貓主題活動，將於本周六（21日）起至明年1月1日元旦日舉行。海洋公園今（17日）舉行啟動禮，行政總裁黃嗣輝表示，在恢復「一簽多行」下，暫時未見內地旅客有明顯增長，估計因未有長假期，期望新一輪大熊貓活動，能吸引更多旅客來訪。



六米高「『熊』抱聖誕樹」。（蘇煒然攝）

海洋公園「玩轉冬日園」的大熊貓主題活動將於12月21日開始舉行，包括「大熊貓『竹』夢之旅」、6米高「『熊』抱聖誕樹」、巨型充氣「至萌『大』熊貓」等打卡點，活動至明年1月1日。

行政總裁黃嗣輝表示，乘着大熊貓熱潮，園方將透過新技術，提供沉浸式體驗予訪客。他指出，自大熊貓安安和可可於本月8日正式與公眾見面，至今已有數萬訪客來觀看牠們，「好有信心牠們繼續帶更多旅客到海洋公園」。

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近日深圳「一簽多行」個人遊簽注恢復，黃嗣輝表示，暫時未見內地旅客有明顯增長，估計因未有長假期，但海洋公園一直有不少大灣區客群，期望聖誕期間的大熊貓盛典，能吸引更多內地旅客到訪。至於活動開支，他指公園一直有辦節日主題活動，今次開支與恒常相若，又稱熊貓產品銷情不俗。

除了各個熊貓打卡點，海洋公園亦首設以熊貓為主題的沉浸式體驗館，當中可以尋找投射出來的6隻大熊貓，最後更設「萌趣熊貓影相站」，可與AR大熊貓互動拍攝。

入夜將有「大熊貓萌趣投影」，在南朗山投影出大熊貓圖案。（吳綽詩攝）