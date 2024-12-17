大灣區航空宜昌航線開通　每周提供3個班次　首班機獲水門禮歡迎

本港航運業逐步復蘇，大灣區航空今日（17日）公布，湖北省宜昌市航線正式投入服務，每周提供3個直航班次。從此旅客前往長江三峽等景點遊覽，將會更加方便。而今日首班機於今午5時許抵達宜昌三峽國際機場後，獲安排水門禮慶祝首航成功，並在停機坪舉行歡迎儀式，獲當地領導出席支持。



大灣區航空開通第三條內地航線

大灣區航空公布，繼早前推出的舟山及黃山航線後，湖北省宜昌市航線，亦在今日正式投入服務，進一步開拓內地網絡。大灣區航空行政總裁吳秀蘭今午在乘客登機出發前，亦親自到機場送行。

湖北省宜昌市航線逢周二、周四及周日，即每周提供3個直航班次，香港及宜昌的出發時間分別為下午3時15分及6時05分。從此旅客前往長江三峽等景點遊覽，將會更加方便。

2024年12月17日，湖北省宜昌市航線正式投入服務。

首班機獲安排水門禮慶祝 當地領導出席歡迎儀式

首班機於今午5時許抵達宜昌三峽國際機場，獲安排水門禮慶祝首航成功，其後停機坪並舉行儀式，多位主禮嘉賓獲邀出席，包括宜昌市文化和旅遊局黨組成員兼副局長劉崢崢、宜昌三峽國際機場黨委書記兼董事長徐佐強、宜昌市商務局口岸科科長王亮，以及大灣區航空代表等。

大灣區航空補充指，宜昌市位於湖北省西南部，擁有十分豐富的旅遊資源，2023年共接待旅客超過1.1億人次，當中有300萬經機場進出宜昌。