大灣區航空12.4開新航線來往香港與黃山　每周三班

大灣區航空今日（11日）宣布，將於12月4日開辦安徽省黃山的定期航班服務，待政府批核後，新航線將提供一星期三班（逢星期三、五、日）來往香港與黃山（黃山屯溪國際機場）的航班。



大灣區航空今日（11日）宣布，將於12月4日開辦安徽省黃山的定期航班服務。（大灣區航空圖片）

大灣區航空宣布將於12月4日開辦安徽省黃山的定期航班服務，待政府批核後，新航線將提供一星期三班（逢星期三、五、日）來往香港與黃山（黃山屯溪國際機場）的航班。

除這條新航線，大灣區航空也會分別在11月16日、及12月7日，推出香港來往日本德島、及仙台的定期航班。

大灣區航空今日（11日）宣布，將於12月4日開辦安徽省黃山的定期航班服務。（大灣區航空）

據介紹，黃山位於華東安徽省南部，總面積達1,200平方公里，有「天下第一奇山」美譽，以五絕的天然景觀著稱，除了「奇松、怪石、雲海、溫泉及冬雪」這黃山五絕，於山上看日出日落，其景色亦令人讚嘆。

聯合國教科文組織分別於1990年、及2004年，將黃山列入世界遺產、及世界地質公園名冊上，據黃山市人民政府公布的數字，黃山風景區在2023年全年共接待457萬名遊客，亦創歷年新高。

據介紹，黃山位於華東安徽省南部，總面積達1,200平方公里，有「天下第一奇山」美譽。（大灣區航空提供）