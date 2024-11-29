大灣區航空湖北宜昌航線12.17啟航　遊長江三峽大壩　一周3班往返

大灣區航空宣布12月17日起開辦湖北省宜昌市航線，一星期提供3班來往宜昌三峽國際機場航班，航班即日起發售。宜昌位於長江上游及中游流域，擁三峽大壩、三峽大瀑布、三峽人家風景區、清江畫廊、屈原故里及西陵峽口等均吸引大批來自世界各地的遊客。



大灣區航空宣布12月17日起開辦湖北省宜冒市航線，一星期提供3班來往宜昌三峽國際機場航班。（大灣區航空提供）

大灣區航空宣布，12月17日開辦湖北省宜昌市的定期航班服務。新航線將提供一星期3班，逢星期二、四、日營運。宜昌市位於湖北省西南部，在長江上游及中游流域，總面積約2.1萬平方公里，擁有豐富的旅遊資源，包括三峽大壩、屈原故里及西陵峽口等。

根據宜昌市人民政府的資料，全市2023年共接待超過1.1億人次國內外遊客，當中有300萬人次經機場進出宜昌，大灣區航空推出此直航班機後，預計會有更多香港及近地區的遊客前往宜昌。