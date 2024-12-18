申訴署｜政府網辦後事手續繁複　家屬奔波壓力大　倡設跨部門專頁

隨著本港人口老化，市民對先人離世的公共服務需求持續增加，申訴專員公署主動調查發現，現時相關服務涉及多個部門，包括衞生署、入境事務處、食環署及醫管局，逝者家屬需要在不同部門之間奔波，造成雙重壓力和不便。以政府一站通的專設網頁為例，家屬需要逐一按連結到不同部門網找資料；以入境處網頁為例，辦理死亡證就有9份表格供家屬選擇並填寫。公署建議，以食環署「身後事專題網站」為基礎，設立跨部門資訊專頁，並推動身後事公共服務電子化及個人化。



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先人離世時，須辦理死亡登記、殮房服務及殯葬安排等手續。公署表示，現時提供相關公共服務，主要涉及4個部門，包括衞生署、入境事務處、食環署及醫管局，家屬需要在不同部門之間奔波，對他們造成雙重壓力和不便。而隨著本港人口高齡化，相關服務需求增加。

現時殮房服務及簽發死亡文件由衞生署及醫管局負責，死亡登記則由入境處處理。至於喪禮安排、火葬、土葬、骨灰處理及綠色殯葬等事宜，家屬需向食環署申請。除了土葬申請，市民可親身前往入境處、衞生署及食環署的聯合辦事處，作部分死亡個案的死亡登記及火葬事宜。

死者家屬須逐個連結按 到不同部門網找資料 有部門提供9表格選擇

申訴專員陳積志表示，現時政府一站通網站內，設有「為離世者家屬提供的服務及支援」頁面，但需逐一按連結到相關部門網站尋找所需資料，並不容易尋找。他以死亡登記為例，單是入境處網站就有9份表格可供下載，由家屬選擇所需表格填寫。

公署舉例，有先人家屬透過食環署電子系統「墳場及火葬場服務平台」申請辦理編配可續期新骨灰龕，但因系統限制，未能核證同日火化，須親自到食環署轄下的辦事處核證。

倡研設一站式專題網站 方便家屬快捷完成流程

他提及，公署主動調查後，食環署在11月推出「身後事專題網站」，提供綜合平台處理各墳場及火葬場服務，並可處理同日火化的核證。他建議其他3個相關部門及機構，以此網上平台作為基礎，研究進一步設立一個真正跨部門的一站式專題網站，並附設相關電子服務申請，令家屬更快捷地完成相關流程，免除不便。

陳表示，調查期間數字辦已聯同上述4個部門，就精簡相關服務的申請及處理展開硏究，包括探討數據互通、程序數字化和電子化，期望各部門和機構適時交代工作計劃及進展。不過他強調並非減省必須的手續，而是令過程更簡單，能一次過做。

他又建議，部門應就有機會引致大規模傷亡的危急情況，例如嚴重自然災害、公共衞生及安全事故等，研究制定危急應變機制，做好協調工作。公署又建議衞生署及醫管局，分別檢視並考慮增加公營殮房及醫院殮房的遺體貯存裝置數量。