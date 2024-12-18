澳門海上航道今午4時半解封 噴射飛航、金光飛航客船陸續恢復
撰文：譚曉彤
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澳門回歸25周年，國家主席習近平今日（18日）下午抵達澳門。澳門政府下午一度封閉海上航道，噴射飛航自下午3時半、金光飛航自下午2時起暫停往來港澳的航班。
到下午約4時半，船公司收到澳門當局通知航道已解封，港澳客船航班陸續恢復。
噴射飛航：受影響乘客可退款或改期
噴射飛航下午約3時半最新公布，收到澳門海關和海事及水務局通知，要關閉澳門周邊航道。香港上環碼頭往澳門外港碼頭尾班船下午3時15分已開出，澳門往香港則3時半開出，往後航班取消。噴射飛航表示，受影響乘客可以退款或改期。
到下午4時半，噴射飛航表示收到澳門當局通知航道解封，陸續恢復客船。部分受影響旅客在碼頭等候，船公司會安排他們優先登船前往澳門。
噴射飛航早前亦已宣布取消本月16日至20日期間，所有由香港上環往澳門氹仔碼頭的航班。
金光飛航：下午兩時後停航
金光飛航網站未有交代停航資訊，《香港01》致電客戶服務熱線查詢，公司職員表示受澳門海上交通管制，來往香港和澳門客船下午兩時起一度停運。
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