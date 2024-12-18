邱德根女兒破產未披露財政被判監　終院指聆案官不具權限撤監禁令

已故亞洲電視董事局主席邱德根的女兒邱美琪，因欠債近4000萬元，於2020年被頒令破產，後因沒向債權人披露財政資料，被聆案官判囚1個月。邱美琪早前上訴得直，獲撤監禁判令。債權人再申請上訴至終審法院，終院今（18日）駁回上訴，指債權人未就申請監禁判令事先取得法院許可，聆案官不具司法管轄權判監，邱美琪獲撤銷監禁命令。



香港終審法院。(資料圖片)

邱美琪只交出部份文件被判入獄

債權人V Capital Limited，於2018年要求法庭頒令邱美琪披露財政資料獲批，但邱只交出部份文件。債權人其後再入稟，要求法庭根據《高等法院條例》判她入獄，聆案官最終判邱入獄1個月。

爭議聆案官是否有權判債務人監禁

本案爭議牽涉司法管轄權的問題，即在法院未有根據《破產條例》第12(1)條給予許可的情況下，聆案官是否有權根據《高等法院規則》第49B號命令第1B(1)(c) 條規則，頒令將已破產的債務人監禁。

監禁是為強制執行判定債項而設

法官在判辭指，按照相關法例的來龍去脈及立法目的解讀，監禁令乃爲強制執行判定債項而設。由於債務人能以部分或全部清償該等債項的方式免受或終止監禁，故監禁令實爲協助債權人追回部分或全部判定債項的強制手段，法庭將債務人監禁，並非全爲了懲罰債務人未有遵從文件披露令。

藉監禁令向破產者追債或構成不利

此外，監禁令亦將對破產程序構成干擾，因爲若債務人同爲破產人士，其債權人將能在破產管理程序以外，同時藉監禁令向破產人追債。這將令債務人蒙受不利，亦有損公平（即同時及同等地）分配債務人的資產予其債權人的過程。

破產條例亦保障債務人免受債權人騷擾

上訴人不應假定監禁令必然會違反平等分配的原則爲由，從而推論在申請第49B號命令下的監禁命令前，須按《破產條例》第12(1)條取得法院許可的條件屬多此一舉，因為《破產條例》的立法目，並非僅爲保障債務人資產的平等分配，更是爲了保障債務人免受其債權人的騷擾。

聆案官不具權限爲由撤監禁令

終院因而裁定《破產條例》第12(1)的適用範圍涵蓋監禁令，由於債權人未曾按照條例取得許可，終院遂以聆案官不具司法管轄權爲由，撤銷針對債務人的監禁命令，駁回債權人的上訴。

案件編號：FACV 5/2024