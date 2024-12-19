控煙辦執法｜商場禁煙區特別巡查　控36人違例吸煙　共被罰$5.4萬

衞生署控煙酒辦公室人員一連三日在商場禁煙區作155次特別巡查，檢控違例吸煙人士，共向36人發出定額罰款通知書，以每張定額罰款1,500元計，36人共被罰款54,000元。



政府近年大力推動禁煙政策，包括加煙草稅及立法審議禁止電子煙及加熱煙。(資料圖片)

根據《吸煙（公眾衞生）條例》，任何人在指定禁止吸煙區或公共交通工具內吸煙或攜帶燃着的香煙、雪茄或煙斗，可被處定額罰款1,500元。控煙酒督察會即時票控違例吸煙人士而不予事先警告。

衞生署控煙酒辦公室人員一連三天（16日至18日）在全港各區商場執行特別行動，加強巡邏商場的禁煙區，行動中一共作155次巡查，檢控36名違例吸煙人士，並發出定額罰款通知書；同時向市民派發單張，加強宣傳教育。

衞生署表示，為保障公眾健康，政府的控煙政策是鼓勵市民不要吸煙、抑制煙草的廣泛使用，以及減低二手煙對公眾的影響，而加強在商場巡查和執法旨在進一步保障市民免受二手煙的禍害。

控煙酒督察會即時票控違例吸煙人士：不予事先警告

衞生署強調，任何人在指定禁止吸煙區或公共交通工具內吸煙或攜帶燃着的香煙、雪茄或煙斗，可被處定額罰款1,500元。控煙酒督察會即時票控違例吸煙人士而不予事先警告。

政府呼籲吸煙人士為個人及他人健康着想，盡快戒煙。市民可致電衞生署綜合戒煙熱線1833 183。熱線由註冊護士接聽，為吸煙人士提供專業戒煙輔導。