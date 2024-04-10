盧寵茂：私煙與煙草稅收減無直接關係　疫情期完稅煙入口量升2成

醫務衞生局局長盧寵茂透露，疫情期間完稅煙數目曾經大幅上升，2020-2022年間每年約有40億支完稅香煙入口，較2019年上升近兩成，惟2021年吸煙人數和吸煙量未有明顯反彈，相信是市民因無法經各口岸合法携帶免稅煙回港，令本地完稅香煙需求大增。



盧寵茂又指煙草稅收變化與私煙無直接關係，形容是煙草業抵抗加煙草稅的常用手法。



(翁鈺輝攝)

盧寵茂以書面回應民建聯議員劉國勳有關煙草稅收入變化的提問時又指，自2023年初社會全面復常並恢復通關後，各口岸特別是陸路口岸跨境人次大幅回，與此同時完稅煙數目大致回落至疫情前水平，是2023-24年度煙草稅收入低於原來預算的一個主要原因，2023年完稅煙數目約30.7億支較2019年約33.7億支，低約9%，與同期吸煙率下降幅度相若。

因此，盧寵茂認為數據明確反映，完稅煙因私煙而大幅減少的說法並不成立，剔除疫情及通關因素後，2023年增加煙草稅的確有助降低煙草需求。

對於坊間有意見質疑增加煙草稅會令私煙市場更活躍，盧寵茂指世衞及世界銀行分別指出，提高煙草稅與非法煙草貿易活動並無直接關係，誇大非法煙草貿易活動是煙草業抵抗有效控煙措施尤其是提高煙草稅的最常用手法。打擊非法煙草貿易和提高煙草稅應視為相輔相成的措施。

劉國勳指政府於上個財政年度預算案加煙草稅率約31.5%，預計該年度煙草稅收入將相應增加19%至約94億元。但根據本年度預算案，上年度的煙草稅收入預算修訂至約86億元，有所下降。

盧寵茂則指，根據海關的數字，上年度首11個月煙草稅收入約72億元。整體煙草產品需求量取決於一系列因素，包括煙草稅的水平和稅率的增加幅度、煙草公司的定價策略、煙草產品的價格彈性，及整體經濟狀況等。