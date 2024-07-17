煙草稅｜戒煙熱線接多兩倍來電　盧寵茂：加稅幅度越大、致電越多

連續兩年的財政預算案加煙稅約30%，每支煙由2.5元加至3.3元，每包煙煙稅由50元加至66元。醫務衞生局局長盧寵茂今天（17日）表示，預算案今年2月宣布加煙稅後4個多月，戒煙熱線接獲4,475個來電，平均每周249個來電，是加稅前三個月的2倍多。當局認為反映加稅幅度越大，致電戒煙熱線人數越多，煙民近年因應政府控煙工作，增加考慮戒煙的意欲。



位於旺角雅蘭中心附近街巷，有不少煙民正在吸煙。（黃浩謙攝）

7月17日，立法會召開大會，醫務衞生局局長盧寵茂發言。（歐嘉樂攝）

戒煙熱線接多兩倍來電 每周249個

盧寵茂回覆民建聯立法會議員陳永光書面質詢時說，自2月28日預算案宣布增加煙草稅後，截至7月2日，衞生署綜合戒煙熱線接獲4,475個來電，即平均每周249個來電，是加稅前3個月每周平均只有114個來電的2倍多。

醫衞局認為加煙草稅幅度越大，致電戒煙熱線人數越多。（資料圖片/黃浩謙攝）

如以去年預算案同樣增加煙草稅為例，戒煙熱線接獲的電話，從2022年約7,400個增至2023年的約9,700個，增幅超過三成。

今年首5個月，有11,632人接受戒煙服務。（資料圖片/黃浩謙攝）

盧寵茂：加稅幅度越大、致電越多

除了戒煙熱線，不少人直接尋求戒煙服務或經其他途徑獲轉介接受戒煙服務，單計今年首5個月，有11,632人透過戒煙熱線、醫管局戒煙診所及非政府機構的計劃接受戒煙服務，若以2023年為例，有27,715接受戒煙服務，按年增加7,309人。

盧寵茂認為反映煙民近年因應政府控煙工作，增加考慮戒煙的意欲，過去數次加稅經驗顯示，加稅幅度越大，致電戒煙熱線人數越多。