大澳海豚「V仔」頸纏繩　保育組織：海豚「哨牙蘇」8年內受傷4次

大澳水域近日有一條名為「V仔」的中華白海豚頸部纏繩，關注海豚組織指，海豚因漁業活動受傷時有發生，非單一事件，近十年間至少錄得21條在香港水域的中華白海豚受傷。其中有海豚在7至8年內受傷4次，隔幾個月傷口癒合後，不久又有新傷痕，見證牠們掙扎求存。



關注組織表示，現時本港海洋保護區明顯不足，或因距離填海工程太近，而喪失其功用，不能保護海豚，促請政府檢視海豚正面對的威脅，增加海洋保護區，並調整南大嶼的高速船航道，減少對牠們的干擾，避免船撞。



中華白海豚「V仔」頸部纏繩。（Facebook「生於大澳長於大澳」圖片）

近十年至少21條中華白海豚受傷：被「鬼網」或魚絲所纏

根據漁護署統計，2022年大嶼山水域只有34條中華白海豚，較2012年80條減半。香港海豚保育學會副會長麥希汶表示，近十年間至少錄得21條中華白海豚受傷，主要因為漁業活動在大嶼山甚為頻繁，牠們不時被水中「鬼網」、魚絲所纏，以及作業中的船槳擊打。

香港海豚保育學會副會長麥希汶。（受訪者提供）

叫「V仔」因尾部有V型割傷 疑曾受漁網所纏

近日名為「V仔」的中華白海豚頸部纏繩，麥希汶指今年4月開始見到其被纏繩，而牠被稱為「V仔」，也是因為十年前發現尾部有V型割傷，疑曾受漁網所纏。她說海豚因漁業活動受傷，並非單一事件，相當普遍、時有發生，例如曾見一條綽號「哨牙蘇」的海豚，7至8年間就受傷了4次，「舊患癒合不久，隔幾個月又有新傷痕」，形容見證著牠們掙扎求存。

她續道，曾有海豚甚至受固定水中的魚絲，纏住尾巴，「扯到好絚（指緊緊)」，所幸5個月後再在另一水域見牠，魚絲已斷開。

不贊同用「人的方法」捕捉救治 曾有海豚被救後反而要人道毀滅

有人迫切地希望拯救受傷海豚，但麥希汶強調，海豚需要的救助與人不同，用「人的方法」捕捉介入，通常只會令牠傷勢惡化。反而她見不少受傷海豚，傷口都會隨時間慢慢、「神奇地」自然癒合。

她憶述，2015年曾有海豚被引擎船葉打傷尾部，影響游泳，持續觀察牠3星期，活動能力逐漸恢復，身上泥巴還顯示牠曾到水底覓食。惟因眾人救豚心切，漁護署其後捕捉牠送往海洋公園治療，四日後情況卻急轉直下，最終要被人道毀滅。

香港海豚保育學會監察V仔達10年。（香港海豚保育學會圖片）

憂慮龍鼓灘及明日大嶼填海進一步威脅海豚存活

除了漁業活動，麥希汶表示，填海、海上工程等同樣威脅到海豚生存，促請政府檢視海豚正面對的威脅。現時香港僅5%水域被劃為或擬議為海洋保護區，與《全球海洋公約》目標2030年保護區達30%相距甚遠，麥直言本港「2030年做不到」。

她憂慮龍鼓灘填海及明日大嶼將進一步威脅海豚存活，例如龍鼓灘附近就有海洋保護區，填海後，保護區將喪失其「保護」功用。她批評，政府除剛成立的北大嶼海岸公園外，未有規劃其他海洋保護區，是「明顯不足」，加上保護區仍容許獲批的捕魚活動，認為是無發揮成效。

她建議政府應增加海洋保護區，並調整南大嶼的高速船航道，減少對牠們的干擾，避免船撞。