廉政行動｜改編真實個案　展示上市公司唱高散貨及騙人壽保險內情

廉政公署今年成立50周年，新一輯反貪電視劇集《廉政行動2024》將於下周一至五（21至25日）在TVB無綫電視播出。新一單分五個單元，均改編自廉署近年的真實個案，內容分別涉及樓宇維修、政府人員、上市公司「唱高散貨」、學校工程判授及保險賠償的貪污詐騙案件。



其中在上市公司「唱高散貨」個案中，揭示上市公司老闆如何與「莊家」合謀操控公司股價，甚至透過「買殼」的手法獲取不義之財；在詐騙保險賠償中，則出現死人翻生故事，並解開業內所指「射單」、「打飛」是甚麼。



《廉政行動2024》主要演員包括張曦雯、陳山聰、林凱恩、陳星妤及鄭俊弘等。（廉政公署提供圖片）

《廉政行動2024》由廉署與TVB無綫電視聯合製作，將於下星期一(21日)起，首次連載式一連五晚播放，可在翡翠台(81台)及myTV SUPER觀看。

第一集「違．修」：



講述政公署收到投訴，富祥大廈的業主懷疑維修的招標過程中存在貪污行為。經調查發現，競投富祥大廈工程的公司中，除了「林氏工程」外，其他多間公司因不同原因突然退標，並且似乎有黑社會背景的鵬少和大K牽涉其中。廉署調查人員從各種蛛絲馬跡拼湊出整個貪污脈絡，最終發現背後的神秘操手正是每天隱藏在中醫館內指揮一切的「萬年建築」老闆。



廉署總調查主任于伯章解密：打擊樓宇管理相關的貪污行為，是廉署其中一個工作重點。現時香港有超過20,000幢樓齡超過30年的物業，樓宇維修工程所涉金額龐大，較易引起貪污份子垂涎，廉署一直與相關政府部門、公營機構，以及業界加強協作，因應每宗案件的性質，從適當時間點及切入點，預防打擊貪污，提升香港整體樓宇管理方面的反貪能力。

陳山聰(右)在劇中飾演廉署總調查主任。（廉政公署提供劇照）

第二集「獄中人」：



講述廉政公署收到懲教署轉介的投訴，懷疑有懲教人員收受囚犯利益，偷運手提電話進入監獄。廉署派遣調查員前往懲教署展開調查，發現兩名懲教人員與一個名為豬豪的囚犯關係密切。



外表正直的懲教人員一直工作表現良好，似乎與事件無關。反之，廉署人員卻發現另一懲教人員私下向一位探訪者索取利益，廉署認定他是害群之馬，可是卻沒有進一步的證據顯示他協助豬豪偷運電話。正當案件膠著之際，懲教署為了防止豬豪透過電話繼續操控外界犯罪，決定設下搜倉行動的最後期限。廉政人員要與時間競賽，在搜倉行動前找到足夠證據。



廉署總調查主任黃宗輝解密：懲教院所屬多限制環境，如懲教署職員受賄以向在囚人士提供任何優待，例如助調任較悠閒工作，向他們提供違禁品如香煙或朱古力，可以對院所秩序帶來巨大影響。

廉署執法工作及懲教署的誠信管理對維持懲教職員廉潔奉公非常重要，劇集中聯合行動展現了廉署及懲教署在調查貪污案件上如何合作無間。

第三集「沉默者」



講述廉政公署收到一宗投訴，懷疑上市公司Bravo Fitness的老闆以公司名義購買遊艇作私人用途，涉嫌挪用公款。調查發現他與一位「莊家」來往甚密，懷疑二人合謀操控公司股價，甚至透過「買殼」的手法獲取不義之財。廉署人員臚列出Bravo Fitness老闆身邊的所有人物關係，發現他的私人助理是其中學同學，多年前因曾受到恩惠，自此便一直忠心耿耿地為他工作。廉署遂主動出擊尋求私人助理協助破案。



廉署人員解密

總調查主任張淑儀：廉署調查複雜的上市公司貪污案時，會調配經驗豐富的調查員、法證會計師、電腦法證人員執行拘捕搜查行動。廉署高度重視與監管機構的執法合作，先後與證券及期貨事務監察委員會、會計及財務匯報局及保險業監管局簽訂合作諒解備忘錄，加強個案轉介、聯合調查行動、培訓及資訊交流等領域合作，共同維護香港國際金融中心地位。

法證會計師譚仲安：不少貪污罪犯會把涉及上市公司的貪污交易利用不同途徑及形式轉移，以掩飾交易痕跡，法證會計師在調查過程中須分析大量財務數據及文件，在有限時間內搜查關鍵財務資料找出關聯性反映事實真相。法證會計須結合會計知識及調查技術處理金融犯罪，廉署的法證會計師除擁有註冊會計師資格外，亦具備反洗錢、財務分析、審計等領域嘅專業資格。

廉署槍械及證人保護組配槍人員陳祉羲：政府1975年已刊憲賦予廉署人員執行職務時配槍，2000年更授權廉署向人身安全受到威脅的證人提供保護。廉署的槍械及證人保護組由自願兼任配槍人員的廉署人員去擔任，以保護有有需要的證人。貪污屬隱蔽罪行，保護行動計劃必須十分精密，時間亦不分晝夜，有機會長達幾個月，甚至幾年。

廉政專員胡英明（中）及副廉政專員兼執行處首長丘樹春（後排左八）與一眾嘉賓主持《廉政行動2024》首映禮。（廉政公署提供圖片)

第四集「一念間」



講述廉政公署早前接獲匿名投訴，指德群中學的一名教師與學校承辦商「致旺工程」負責人關係密切，懷疑他們涉及貪污勾當。廉署人員隨即展開調查，並跟蹤該教師到一間茶餐廳，發現他們會面，期間「致旺工程」負責人將一袋載有現金的紙袋交給該教師，意圖行賄，但卻遭到他當面拒絕。不過，其後廉署卻發現該教師以「悅天工程」的名義為自己開設的公司進行商業登記，懷疑他利用同名的影子戶口來盜取學校的工程費用。



廉署總調查主任陳建興解密：教師除負責教學，往往要兼顧不同責任，例如籌辦課外活動或學校設施維修翻新工程。有關籌備過程會牽涉招標及報價程序，為預防貪污，廉署聯同教育局就學校的採購程序，已推出一套完善指引。另一個有關學校的議題便是入學，廉署曾經有個案涉及家長行賄心儀學校的教職員，以圖協助子女能夠獲取學校取錄，此舉絕對不可取。

約700位政商界代表、社區領袖和不同階層家庭及族裔的學生周五晚（17日）出席首映禮。（廉政公署提供圖片)

第五集「偽謊者」



講述廉政公署接獲匿名信，內容涉及一宗與保險有關的貪污投訴，指一班經紀有組織地以不當手法賺取公司佣金。經調查，廉署發現主腦與一名女客人關係密切，後者的丈夫早前在外地行山時不幸墮山身亡，而意外發生前不久，他才為自己購買了一筆鉅額人壽保險，受益人正是妻子。



經深入調查後，廉署決定找二人接受調查。問話期間，主腦堅持是女客人主動給他30%的賠償金作為加速申請賠償的報酬，而另一邊廂，女客人卻表示是對方向她索取30%的賠償金。正當調查陷入僵局之際，廉署竟發現女客人的丈夫成在香港出現，讓整個案件變得更加撲朔迷離。



廉署人員解密

總調查主任陳家樑：廉署近年收到有關保險業的案件主要涉及俗稱「射單」、「打飛」和虛假索償三類行爲。「射單」即上線保險代理把保單射給下線保險代理後，向下線保險代理索取利益或瓜分其所得佣金；「打飛」即是俗稱「假單」的案件；虛假索償是向保險公司提交虛假文件以欺騙保險賠償，共約七成案件涉及這三類有可能違反防止賄賂條例第9條的罪行。

資深電腦法證主任周德揚：貪污是隱密犯罪行為，要知道行賄受賄者的秘密協議，往往要電腦法證小組協助從他們的電腦檔案及電郵等搜查證據。廉署電腦法證小組成立於1999年，工作是在符合法證標準規範，滿足數據完整性及準確性的要求下，把「數據」變成「證據」呈上法庭舉證。法證主任除要具備電腦知識，亦要熟知法例以及法證規範要求，以及與時並進不停學習新電腦知識。電腦法證小組持續與本地及國際執法機構交流法證經驗心得，以求在科技不停變化的大環境中，有效協助前線人員執行打貪工作。