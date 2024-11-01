廉政專員胡英明率團訪哈薩克　與中亞反貪機構建「廉潔絲綢之路」

廉政專員胡英明率領代表團於今個星期初到訪哈薩克斯坦，與哈薩克斯坦及中亞地區反貪精英交流，為加強國際反貪合作，共同構建「廉潔絲綢之路」。廉署與哈薩克斯坦國家反腐敗局簽訂「 合作路向圖」，具體落實今年5月簽訂的諒解備忘錄的合作項目。



今次出訪行程緊湊，胡英明率團出席由聯合國毒品和犯罪問題辦公室主辦的「加快實施《聯合國反腐敗公約》——中亞區域平台」第一屆年會並致辭。逾150位中亞國家的反貪機構和相關機構代表出席會議，共同商討加強中亞區域的反貪工作。

其後廉署、香港國際廉政學院、國際反貪局聯合會，與聯合國毒罪辦以及哈薩克斯坦國家反腐敗局共同合辦中亞區域反貪培訓工作坊，為中亞區域反貪機構人員提升反貪能力，約100位反貪機構代表參與。