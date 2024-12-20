大熊貓BB｜細佬成就解鎖　腳仔發力學識「企起身」

大熊貓盈盈早前誕下一對龍鳳胎，海洋公園周四（19日）再在社交媒體發布牠們的生活片段，今次只有細佬自己當主角，紀錄牠在「奶媽」鼓勵下實現成就解鎖，腳仔發力撐起胖嘟嘟的小身軀，成功學識「企起身」。



海洋公園大熊貓官方專頁

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海洋公園的最新片段顯示，細佬在「奶媽」鼓勵下，於地上慢慢往前爬，忽然腳仔發力，成功以四肢撐起身軀，但僅嘗試前行一步，便已秒速倒下變回麻糬形態，但至少有了成功紀錄，令「奶媽」感到安慰。

園方又公開幕後花絮，顯示細佬在「奶媽」及玩具鼓勵下，曾多次嘗試以後肢撐起，雖然短暫起身後秒間倒下，但見牠一步一步學行，顯得非常努力。網友也紛紛留言加油打氣，大讚細佬叻仔。

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前一日短片顯示正學爬行

海洋公園前一日發布姐弟的短片，也有網民眼利發現家姐已學會爬行︰「嘩！最尾家姐爬到幾步啦！叻叻！」園方亦在帖文指，家姐及細佬正成長急速，目前已開始在地墊學習爬行，又指「好期待見到佢哋快啲滿場飛嘅畫面！」