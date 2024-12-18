海關結業會操拼大熊貓圖案 展現愛國愛港情懷
撰文：蕭通
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香港海關周二（17日）舉行督察及關員結業會操，海關關長何珮珊出席並檢閱70名見習督察及115名見習關員。儀仗隊與學員以中式步操，先後拼出一大兩小的大熊貓圖案，象徵中央政府今年贈港大熊貓，以及首對港產大熊貓龍鳳胎。
此外，儀仗隊與學員隨後又拼出火箭及太空人圖案，以慶祝神舟十九號載人飛船發射任務成功，展現香港海關的愛國愛港情懷。
何珮珊致辭時表示，海關致力發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，積極加強國際及區域合作，在東盟、中東、中亞、非洲等地開拓「一帶一路」合作夥伴關係，以鞏固香港的國際地位，發揮香港聯通內地與世界的橋樑作用。
她表示，海關會全力以赴做好引領角色，更好發揮香港「超級聯繫人」和橋頭堡的作用，提升國家和香港的國際話語權和影響力。
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