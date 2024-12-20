聖誕節｜環保署回收天然聖誕樹　送收集站有小禮物　附地址及時間

聖誕節即將來到，環境保護署為鼓勵社會各界回收及循環再造園林棄置物，今日（20日）呼籲市民及工商機構透過天然聖誕樹回收計劃，回收擬棄置的天然聖誕樹（聖誕樹）。所收集到的聖誕樹會在Y·PARK [林·區]轉化成不同再生產品，例如種植及園藝用的覆蓋物和木槺等，而凡於中央收集站或回收環保站回收聖誕樹的參與者均會獲發電子證書，而將聖誕樹運往回收環保站回收的參與者可獲得小禮物一份，數量有限，送完即止。各區收集站地址及時間，一文看清。



為鼓勵社會各界回收及循環再造園林棄置物，環境保護署12月20日呼籲市民及工商機構透過2024-25天然聖誕樹回收計劃，回收擬棄置的天然聖誕樹。（資料圖片/何瑞芬攝）

環保署指，有關計劃的指定回收點，將由明年1月3日至7日，一連五天設於各區的中央收集站及地區收集站內。回收的聖誕樹將會在Y‧PARK 林‧區與其他園林廢物一同被轉化成不同再生產品，升級再造成裝飾、木傢具或藝術品等。

只限於回收天然聖誕樹 送往回收前須拆除燈飾

環保署提醒，計劃只限於回收天然聖誕樹，而將聖誕樹送往回收前須拆除燈飾、膠底座、裝飾物及膠帶等物品，以免影響其回收再造的過程。

小禮物送完即止

此外，凡於中央收集站或回收環保站回收聖誕樹的參與者均會獲發電子證書。而將聖誕樹運往回收環保站回收的參與者亦可獲得小禮物一份，數量有限，送完即止。有關各區的中央收集站及地區收集站的位置，可到「香港減廢網站」了解。

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天然聖誕樹回收計劃詳情：

收集日期：二○二五年一月三日至七日（共五天）

收集地點：以下的中央收集站及地區收集站

中央收集站/地址/電話號碼/收集時間

Y·PARK [林．區] /屯門38區龍門路133號環保園/5743 9221/上午九時至下午六時



2024-25天然聖誕樹回收計劃各區收集站地址及時間