港鐵社會創新挑戰賽　李成璧中學奪冠　RFID技術提供資訊助視障者

港鐵「’Train’ 出光輝每一程2.0」計劃，透過一系列課程及工作坊，啟導中學生思考未來，展開生涯規劃。今屆參與的學生可在計劃完成後，自由決定是否與同一學校師生組隊參與社會創新挑戰賽，贏得首8強的隊伍可獲贊助，免費前往澳洲或北京參加遊學團。今屆共有35間學校、超過1000名學生參加計劃；當中有110支隊伍，超過400人參與比賽。



奪得今屆社會創新挑戰賽冠軍的學生，是來自保良局李成璧中學的4位中五同學，其中一位得獎學生柯美而（Iris）表示她本身是一個缺乏自信的人，「面對好多觀眾會好怯場，手會震」；但參與計劃的過程、讓她不斷練習介紹創意方案，從而提升自信。



主題「未來.共融. 成就」 助視障者乘巴士知悉行車路線

今屆社會創新挑戰賽由4位來自保良局李成璧中學的中五同學奪得。她們就傷健共融議題提出解決方案，利用NFC及無線射頻辨識裝置技術(RFID)，在巴士上安裝感應器，透過聲響提醒視障人士，讓他們知道行車路線等資訊。她們期望能透過此方案，解決視障人士乘搭巴士出行時遇到的困難。

柯美而（Iris）認為此計劃有助她提升自信。（董素琛攝）

柯美而：曾蒙眼體驗視障人士乘巴士困難 計劃助提升個人自信

得獎學生柯美而指，曾在學校參與體驗視障人士日常生活的活動，蒙着雙眼經歷視障人士坐巴士的過程，發現他們不清楚行駛路線。她說，因已受到啟發，希望幫助視障人士解決出行困難。

柯美而在學校選修經濟、化學及生物科，她認為中三經濟課所學到的設計思維及步驟能應用在參與此計劃中。她憶述，在參與計劃前缺乏自信，「面對好多觀眾會好怯場，手會震」；但在參與計劃後，經多番練習、介紹不同創意方案，再在比賽時面對一班觀眾及評審，她感到自信有所提升。

她表示，在澳洲的交流團中，到訪過當地鐵路站，見識過該處的無障礙設施及服務，遂認為落實此類措施需考慮眾多因素，如乘客的習慣等。

另一位得獎學生鄭欽琳（Crystal ）則因為學校鼓勵而參與此計劃。她認為，港鐵提供的課程與AI應用及創業有關，而作為接下來要面對文憑試的中五學生，有助思考未來路向。她指，在澳洲遊學期間，參觀了當地的鐵路站及隧道，認為當地的環保意識高；她又到訪過當地的文化藝術中心，認為遊學團讓她獲益良多，加深她對不同文化的認識。

110隊參與社會創新挑戰賽 8隊獲獎分別到澳洲或北京遊學

「’Train’ 出光輝每一程2.0」計劃以中學生為對象，本年度的主題為「未來.共融.成就」。計劃透過一系列課程及工作坊，啟導學生思考未來，展開生涯規劃。第一階段課程及工作坊由港鐵不同業務代表、大學導師及非牟利機構負責教學，有興趣參與同學需經學校報名。在完成第一階段後，參與者可自由選擇是否報名參與社會創新挑戰賽，深入探討不同社會共融議題，以創新提案解決相關問題。有意參賽的同學需以小組形式報名參賽，與同一學校學生組成4人隊伍，再由一名老師擔任顧問導師。

港鐵首次贊助計劃得獎者參加免費遊學團，成功贏取冠、亞及季軍的隊伍能獲港鐵公司資助，到澳洲墨爾本參加遊學團；而贏得第4至第8名的隊伍，可獲贊助免費到北京參加遊學團；今屆共有35間學校、超過1000名學生參與計劃；當中有110支隊伍，超過400人參與比賽。

港鐵自2009年起推行此計劃，當時參與名額只有100至200個，並只會在暑假期間舉辦；時至今日，計劃的參與名額已增至超過1000個，計劃總時長亦延至半年。