啟德體育園｜保安局：舉行活動時　港鐵可加班次至繁忙時間水平

署理保安局長卓孝業指，日後當啟德體育園舉行大型活動時，港鐵會預早與園方及相關政府部門溝通，因應活動性質、觀眾數目、活動時間等，加強鐵路服務，包括加密屯馬線班次，最高可達早上繁忙時間水平。



（圖片來源︰啟德體育園官網）

他指，港鐵已經做好預案，並會參與體育園的測試和演練，警方亦會在未來的測試賽和演練加設場景，評估周邊的交通以及運輸承載力。

啟德體育園不同場館近期頻頻進行測試賽。(夏家朗攝)

A4聯盟立法會議員楊永杰關注將來啟德體育園落成，大型活動後的交通繁忙時段，要如何安排人群疏散。他舉例稱明年歌手周杰倫演唱會晚上7點開場，屬於放工時段，詢問政府和港鐵公司有否交通預案。

卓孝業表示，港鐵公司會提供足夠運載力，透露大型活動散場時，港鐵屯馬線的班次數目可與早晨繁忙時間相若，還有人群疏散專列。他指在大型活動舉辦時，港鐵公司會提前和園方及運輸署、警務處等溝通，做好客流管理和車站服務，警方亦會加派人手協助，確保秩序良好。

卓孝業指會進行二十次測試賽（歐嘉樂攝）

有主辦方與跨境巴士合作 為旅客提供套票

至於大型活動後的公共交通選擇，楊永杰詢問政府會否與巴士、旅遊巴士和渡輪等營運商商討，配合疏散人群。卓永興表示，大型活動乘客可以乘坐特別巴士，但渡輪的疏散能力相較低，還要考慮乘客需求，不過政府持開放態度。他還透露，部分活動主辦方會和跨境巴士供應商合作，為跨境旅客提供套票。

已進行七次演練 包括反恐、情緒高漲觀眾處理等

啟德體育園至今已經完成7場演練，保安局透露總共有20場測試賽，未來會加大測試強度，就人群管理、交通疏導作出評估。商界議員林健鋒關注，參與演練的大多是公務員或高配合度的市民，擔憂現實中有不守規矩的失控者，詢問政府有否後備方案。

卓孝業表示，政府目前分階段加大演練力度，警方特別成立演練隊伍，會就秩序維持、特發事件應對等展開演練，例如處理情緒高漲、受酒精影響人士的演練。他續指，場地反恐測試剛剛完成，未來會繼續極限壓力測試。