啟德體育園｜慈善演唱會明年1.18主場館舉行 馮允謙DearJane參演
撰文：任葆穎
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啟德體育園將於明年首季正式啟用，近月舉行多項測試活動。其中，啟德體育園主場館將於明年1月18日首次舉行慈善演唱會，為主場館首個演出活動。演出陣容包括馮允謙、Dear Jane、雲浩影（Cloud）及陳凱詠（Jace），場內可容納18,000名觀眾參加。
主場館首個演出活動1.18舉行 陣容包括雲浩影、陳凱詠等
慈善演唱會名為「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，於明年1月18日晩上6時至晚上7時半舉行，是啟德主場館首次舉行演出活動，亦是主場館測試活動之一。
慈善演唱會獲得多位香港年青歌手支持和演出，包括馮允謙（Jay）、Dear Jane、雲浩影（Cloud）及陳凱詠（Jace）。
免費派發180張輪椅使用者入場券
是次活動受惠機構為香港公益金，並得到滙豐贊助。善款將扣除成本支出，全數撥捐香港公益金作慈善用途，進一步推動本地青年事務發展。入場券將透過贊助機構、受惠機構、合作單位及支持單位分發。
此外，慈善演唱會特別安排約180張輪椅使用者贈券，讓輪椅使用者免費入場，欣賞演出。有關輪椅使用者贈券的細則及安排可於明年1月6日起在快達票網站查閱，並於1月8日開始於快達票網站接受登記，先到先得，贈完即止。
項目總監：活動具雙重意義
啟德體育園項目總監莊澤基表示，啟德體育園將於明年第一季啟用，今次在啟德主場館舉行慈善演唱會作為測試活動之一，具有雙重意義。既為本地演出業提供機會，了解主體館的場地設施，更好規劃未來的音樂會，亦讓本地青年在國際級場館欣賞精彩的表演。
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