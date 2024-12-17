啟德體育園反恐演習　恐怖份子殺入球賽　反恐特勤隊制伏持槍犯人

啟德體育園內的啟德青年運動場今日（17日）舉行跨部門反恐演習，4名持槍恐怖份子殺入一場足球比賽，在看台進行恐襲，警方衝鋒隊和反恐特勤隊攻入，制伏恐怖份子，發現他們的背囊內有可疑裝置。反恐特勤隊帶受傷觀眾離開現場後，機動部隊入場作封鎖，警方爆炸品處理課及消防處分別派出機械人及機械犬入場處理可疑物品。消防處及醫管局的救護人員亦入場設置檢傷分類站，即時處理受傷人士。



演習模擬在一場足球比賽中，有4名持槍恐怖份子在看台進行恐襲。（夏家朗攝）

演習代號為「慧光」 近400名紀律部隊人員參加

啟德體育園近月展開測試賽及活動，主場館、體藝館及青年運動場三個場館，依次可供5,000、1萬及5萬人入場，明年首季全面啟用。由警務處、香港海關、懲教處、消防處、政府飛行服務隊及入境事務處組成的反恐專責組，今日有啟德體育園的青年運動場舉行代號為「慧光」大型跨部門反恐演習，提升各部門處理涉恐情報及應對不同形式恐怖襲擊的協調同應變能力。

今日是首次在園內進行反恐演習，參與人數近400人，另有數百位公眾人士參與。

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演習模擬東九龍衝鋒隊和反恐特勤隊入場將他們制伏恐怖份子

演習模擬在一場足球比賽中，有4名持槍恐怖份子在看台進行恐襲。東九龍衝鋒隊和反恐特勤隊入場將他們制伏，並發現恐怖分子的背囊內有可疑裝置，期間飛行服務隊的直升機一直在空中支援。反恐特勤隊帶受傷觀眾離開現場後，機動部隊入場作封鎖，消防處及醫管局的救護人員亦入場設置檢傷分類站，即時處理受傷人士。

其後，消防員入場開喉戒備。警方爆炸品處理課及消防處分別派出機械人及機械犬入場處理可疑物品，最後由政府化驗師為可疑裝置進行搜證工作。消防處亦於球場外設洗消區，能即時為受污染物感染的人士進行洗消處理，減少8至9成污染物。

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專責組高級警司：現無情報顯示體育園會成為襲撃目標

跨部門反恐專責組高級警司梁偉基指，香港目前的恐襲風險屬「中級」，即不能排除會成為恐襲目標，但亦沒有相關證據。他指出啟德體育園作為香港新建成大型體育及重要基礎設施，具有一定象徵意義。

為確保本港具備充分嘅反恐準備同應變能力，他指反恐專責組六個成員部門會因應最新恐襲形勢，定期在不同地點或場所舉行反恐演習，「雖然現時並無任何情報顯示體育園會成為襲撃嘅目標，但我哋都必須做好各項反恐準備，以確保場館嘅活動能夠安全及順利舉行。」

他表示，今年3月的莫斯科音樂廳槍擊案及今年8月的德國索林根音樂節持刀襲擊等例子，都說明有人群聚集的大型活動會成為恐怖分子的恐襲目標，所以香港有未雨綢繆的必要。

他感謝所有參與單位，包括反恐專責組六個成員部門，以及民安隊、政府化驗所、醫院管理局、啟德體育園公司協助及配合今次演習。