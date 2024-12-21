大熊貓安安可可｜每日數千人探望　龐建貽：一簽多行內地客有增長

中央贈港的一對大熊貓安安、可可今月初（12月8日）與公眾見面後，海洋公園主席龐建貽表示，每日都有數千人次到場探望。海洋公園主席龐建貽表示，隨著恢復深圳赴港一簽多行，入園的內地旅客有增長，東南亞及歐美的旅客亦多，其中印度旅客在23/24年度的入園人數，較之前一年增加4倍。



龐建貽相信，一簽多行帶動，內地旅客入園觀賞大熊貓的人數有增長，東南亞及歐美的旅客亦很多。(資料圖片/黃寶瑩攝)

▼大熊貓安安、可可今月初（12月8日）與公眾見面▼



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龐建貽今日(21 日)在商台節目表示，12月聖誕節是樂園人流的高峰，園方已準備就緒，園內已有聖誕裝飾，又推出大熊貓光影互動沉浸式體驗活動，吸引遊客。

▼大熊貓安安、可可12月8日與公眾見面，逾百市民一早到海洋公園排隊▼



大熊貓安安、可可今月初（8日）與在海洋公園香港賽馬會四川奇珍館與公眾見面後，每日都有數千人次到海洋公園探望。龐建貽表示，隨著恢復深圳赴港一簽多行，入園的內地旅客有增長，東南亞及歐美的旅客亦多，其中印度旅客在23/24年度的入園人數，較之前一年增加4倍。

▼2024年12月2日 大熊貓「可可」亮相▼



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不過他指出，飼養大熊貓成本不輕，大熊貓食的竹葉部分來自四川，7成來自廣東，運費能減省。園方已推出400多種大熊貓周邊產品，希望透過門券及產品消費，長遠達至財政平穩。他又指，明年4月復活節會重推近距離接觸大熊貓的活動，包括讓訪客製作大熊貓食用的窩窩頭、清洗竹葉等。但要增加人手負責新活動。

龐建貽：大熊貓龍鳳胎冀明年元宵節與市民見面

至於一對大熊貓龍鳳胎，龐建貽說牠們正暴風式成長，約重7公斤，亦長出牙齒，希望明年元宵節時，能與市民見面，但具體展出安排，包括能否與媽媽「盈盈」同場展出，仍有待專家決定，牽涉到適應及安全問題。

▼12月9日，海洋公園發布大熊貓龍鳳胎最新照片▼



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海洋公園上年度虧損7000多萬，龐建貽表示，公園人流及收入有繼續增加，正向賺錢的方向進發。龐建貽稱，園方目前的支出有3成在保育工作，保育教育工作難以用金錢衡量。園方會協助漁護署，以成本價或免費進行動物保育工作，包括處理海豚擱淺及猴子絕育等，他希望政府長遠繼續提供資助。

▼安安、可可成長照片▼

