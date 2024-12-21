大熊貓BB｜龐建貽冀兩姐弟明年元宵節亮相　待出現特徵再考慮改名

本港近期掀起大熊貓熱潮。海洋公園主席龐建貽今早（21日）在電台節目中表示，專家認為大熊貓BB出生半年後才合適亮相，因此他期望明年元宵佳節（2月12日）能讓牠們與公眾見面。他並透露，兩姐弟在兩歲左右需分開居住，至於改名方面，則有待牠們出現特徵才再作決定。



▼大熊貓安安、可可今月初（12月8日）與公眾見面▼



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中央贈港的大熊貓安安可可，在12月8日已正式亮相。不過由大熊貓盈盈誕下的首對港產大熊貓龍鳳胎BB，雖然已出生逾4個月，但市民至今仍然只能在社交平台了解牠們的最新狀況。

大熊貓BB能否與盈盈同時登場 涉及適應及安全問題

龐建貽今早在電台節目形容，大熊貓BB正暴風式成長，重約7公斤，並已長出牙齒，期望明年元宵佳節（2月12日）能與市民見面。惟具體的展出安排，包括能否與母親盈盈同時登場，由於牽涉到適應及安全問題，則有待專家決定。

「六個月我哋專家認為係比較安全適合嘅時間可以同大家見面，其實都要睇佢哋可以慢慢點樣適應。所以嚟緊我哋有一定嘅安排，希望佢哋兩個逐步同埋盈盈一齊同大家見面。我自己個人希望農曆新年後，會唔會係年宵佳節嘅時候，有機會同大家見到面。」

海洋公園主席龐建貽期望大熊貓BB於明年元宵佳節（2月12日）能與市民見面。（資料圖片／夏家朗攝）

計劃明年復活節恢復大熊貓近距離體驗活動

目前大熊貓BB仍未改名，市民只能以家姐及細佬稱呼兩姐弟。龐建貽透露，牠們在兩歲左右需分開居住，又指有待牠們出現特徵才再作改名的決定。

龐建貽並指，計劃明年復活節恢復大熊貓近距離體驗活動，惟人手有限，每次未必能容納過多訪客。海洋公園未來亦會嘗試其他新體驗，例如研究製作大熊貓食用的窩窩頭、清洗竹葉等活動。