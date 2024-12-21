氫能輕鐵｜低地台列車研究完畢送回內地　港鐵將整合數據匯報當局

港鐵今年年中租用一輛低地台列車，在輕鐵屯門建安站附近特別興建的低地台車站進行研究，以收集各類型在路面行駛的數據，評估氫能作為港鐵網絡潔淨能源選擇的應用。港鐵今日（21日）表示，該研究項目成功收集列車在不同情況下的營運表現數據，包括續航力、行駛速度及能耗等，港鐵會整合數據向當局匯報，用作日後評估及參考，而租用作研究用途的低地台列車已於昨日（20日）送回內地相關製造商。



港鐵租用作研究用途的低地台列車亦已於12月12日送回內地相關製造商。（港鐵提供）

港鐵今日表示，為配合港府今年6月公布的《香港氫能發展策略》，早前獲環境及生態局同意開展以氫氣為燃料的非載客形式的輕鐵列車研究項目，以評估氫能於港鐵網絡潔淨能源選擇的應用可行性和潛力。今次項目已經完成，租用作研究用途的低地台列車亦已於昨日送回內地相關製造商。

港鐵稱自研究項目開展以來，港鐵先安排低地台列車以電池驅動模式，先後於車廠範圍行駛及在凌晨非行車時間在路面行駛；在獲得政府相關部門關於氫能運作的審批後，公司過去兩個多月多次安排低地台列車，在非行車時段以氫能模式行駛，往來輕鐵車廠以及建安站 (為研究而設的低地台月台)，並在附近路面行駛。相關測試過程包括隔離架空電網、注氫、及出發前檢查等安全程序。

港鐵指，有關測試成功收集列車在不同情況下的營運表現數據，包括其續航力、行駛速度及能耗等。港鐵公司會整合是次研究項目的相關數據向當局匯報，以作日後評估及參考之用。

港鐵租用作研究用途的低地台列車亦已於12月12日送回內地相關製造商。（港鐵提供）