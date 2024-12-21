聖誕節｜HK Express登機櫃位排長龍 家長自製11日悠長假期遊首爾
撰文：黃偉民 歐陽德浩
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聖誕節假期將至，大批市民計劃外遊。機場今午（21日）部份辦理登機手續的櫃檯大排長龍，市民旅遊目的地主要為日本、南韓及台灣。有家長更特地請假自製11日悠長假期，帶女兒到南韓首爾旅遊。被問到為何不避開旅遊高峰期留港消費，有市民說︰「平時我都留港消費。既然都係消費，即係又要旅行又要消費，生活都係咁。」
HK Express登機櫃檯大排長龍
《香港01》記者下午到機場觀察市民外遊，發現離境大堂只有個別辦理登機手續的櫃檯大排長龍，例如HK Express或因多個航班飛往旅遊目的地，例如日本、南韓及台灣等，因此有多達數十名旅客排隊。至於其他航空的人流量，則較為普通。
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家長特地請假帶女兒首爾旅遊︰成日留喺香港㗎啦
其中不少家長趁聖誕節假期帶小朋友外遊，Alex特地請假自製悠長假期，一家三口於今午出發往南韓首爾。被問到為何聖誕節高峰期仍選擇出遊，他表示「咁都成日留喺香港㗎啦，不如帶佢（女兒）出去啦趁放假。」
市民即興飛台灣︰平時我都留港消費
陳小姐則即興準備飛往台灣到花蓮旅遊，她認為花蓮屬於鄉郊地區，人流相比其他城市少，亦能感受到不同的旅遊體驗。她又說︰「平時我都留港消費。既然都係消費，即係又要旅行又要消費，生活都係咁。」
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