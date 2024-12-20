流感新冠｜呈緩慢上升趨勢料一月更活躍　聖誕加開4間普通科門診

近日天氣轉冷，衞生防護中心表示，現時流感和新冠個案維持平穩水平，但有緩慢上升趨勢，並預計明年一月更趨活躍。因應急症室就診及入院等數字達到指標，醫管局明（21日）啟動服務高峰期措施，包括聖誕期間加開4間普通科門診診所，提供1萬至1.2萬名額，以及特定日子增加急症室及內科的一至兩成人手。



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衞生防護中心指，相比之前3個流感季節，今年12月流感個案維持平穩水平，但同時有緩慢上升趨勢；新冠個案的趨勢亦相若。中心指，參考過往經驗，一月的流感及新冠會更趨活躍。

醫管局則表示，因應急症室每日求診人次約有5000至6000人，若高峰期有逾6000人求診，會造成明顯壓力，希望透過加開普通科門診服務，於繁忙日子減少300至500宗急診室就診個案。同時會加強政府資助中醫門診服務。

因應醫院求診及入院等數字已達到指標，醫管局明（21日）啟動服務高峰期措施，包括聖誕加開4間普通科門診診所，至總共18間，提供1萬至1.2萬個額外名額，目標每日減少300至500宗急診室就診人次；又加強政府資助中醫門診服務，以及減少內科病房壓力。

另外，公立醫院亦會及早安排病症較溫和的病人，於長假期以外時間接受治療，以減少長假期間的非緊急入院數目，騰出更多病床。針對急症室及內科，醫管局會在特定日子增加一至兩成人手。長假期間，亦會減少非緊急入院人數，及加開緊急手術節數，例如髖關節骨折手術。此外，農曆新年會繼續推出「急症室特別退款安排」，病情穩定者可選擇到其他私院求診。

衛生防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康。（黃浩謙攝）

流感疫苗接種174.5萬劑 12至18歲群組覆蓋率近半

衞生防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康表示，截至12月15日，本港已接種174.5萬劑季節性流感疫苗，較上年度同期增4.7%，其中50至64歲及12至18歲群組接種率較高，分別有逾35.8萬劑及16.8萬劑，較去年同期增加17.4%及27.4%，覆蓋率分別約19.7%及46.6%。此外，6個月至未滿18歲的兒童群組接種率亦較去年同期增加，不過6個月至未滿兩歲的覆蓋率只得16.4%。

中心呼籲高風險群組及早接種疫苗，又提及聖誕及新年較多聚會，市民如有不適，盡量留在家中，避免聚集傳染。