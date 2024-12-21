冬至聖誕｜深圳客中環石板街打卡邊走邊吃　感節日氛圍　攤檔旺丁

今日冬至（21日），距離聖誕節亦只有數天，中環石板街（砵典乍街）兩排攤檔掛上了琳瑯滿目聖誕飾物，吸引不少遊客拍照打卡。有深圳旅客專程來港感受聖誕氣氛，並計畫在香港遊玩一天，「我們來這邊就是想打卡一些聖誕氛圍。」



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到石板街打卡的深圳旅客胡小姐、朱小姐表示，感這裡的聖誕氣氛濃厚，計畫在香港遊玩一天。除了到石板街打卡，還會去尖沙咀看夜景，順便購物比如衣服包包，並沒有固定預算。另外，她們表示，未有申請一簽多行，亦未有聽聞身邊有友人正在申請一簽多行。

特地來石板街旅遊打卡的深圳旅客康小姐及殷小姐，感覺石板街的氣氛非常熱鬧，「我們來這邊就是想打卡一些聖誕氛圍。」她們購買了蒜香乳酪及菠蘿包等小吃，認為店內服務態度特別友善，並計劃在港逗留一日，「邊走邊吃……看到什麼就吃什麼。」未有固定預算。另外，她們稱未有了解一簽多行，亦未有申請。

對於近期深圳居民赴港恢復一簽多行，是否增加客流，有攤檔老闆負責人表示，雖然有人流，但主要是打卡為主，未見對生意未有明顯幫助。