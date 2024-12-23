良好室內環境助加速病患痊癒　醫院燈光色調設計不能小覷

醫院是患者治療疾病及療養的地方，醫護人員的醫術及治療設備固然重要，一個能讓人排除病患恐懼、放鬆身心靈而令身體得以盡快復原的治療環境亦不可或缺。其實除了建築設計，醫院照明系統的配置、室內設計，以至牆身用色及引入圖像或藝術品等，均會對患者的檢查、治療及康復帶來不同體驗，甚至影響他們的復原速度。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



為兒童身體檢測的醫院儀器繪有不同卡通人物、動物圖案為兒童作伴，令檢查更順利。

醫院不同樓層設有不同用途的房間，急症室、病房及手術室等的照明光暗度均有差異，例如手術室便需要用上強度較高的燈光，以滿足外科手術所需，病房燈光則相對較為昏暗。而現時建築物講究環保節能，一間約有500張病床以上的中型醫院，便動輒用上逾萬組燈光，佔整體用電量約一成，故大部分醫院已全面使用LED燈去減低耗電量。

不過，除了使用需要及環保問題，外國不少地區近年越來越注重醫院燈光及色調對患者的影響，甚至提出「色彩心理學」，即不同光度的照明、建築物色調及環境影像都可以引起不同情感，甚至可以成為治療的一種手段。例如，較柔和的顏色，如藍色或綠色等，可令人感到平靜，有助減輕焦慮感覺；太昏暗的環境會則較易令人情緒低落，若把光線強化，又會帶來刺激，使人精神抖數起來。

為兒童而設的香港醫院內有檢查室化身「火箭基地」，有助兒童把情緒穩定下來，令檢查更順利。

有外國研究更指，燈光顏色與情緒及壓力水平息息相關，如室內有足夠光線，或有助減少患者在手術後受感染的機會及減少併發症的出現，可加快患者復原的速度。此外，若能夠在病房內引入更多自然光，亦有助改善病患者接受治療後的感覺，減低他們情緒低落的機會，亦影響到復原速度。

光源的光色尺度是以色溫來表示，以Kelvin （K）作為計算單位，色溫反映了光源的顏色從冷到暖的變化。一般來說，低色溫（如2700K至3000K）會產生較暖的光線，呈現黃色或橙色的色調，通常用於營造舒適和親密的氛圍；而高色溫（如5000K至6500K）則會產生較冷的光線，呈現白色或藍色的色調，通常用於辦公室或商業環境，增加清晰度和集中力。

香港醫院有手術室以屏幕顯示方式將綠化環境的影像引進室內牆上，並裝有先進高效的LED 手術燈。

早期的手術燈光該使用什麼樣的色溫值，並沒有明確的概念與標準，隨著手術燈的功用越多樣，其色溫控制變得非常重要，主要因手術過程中，醫生需要準確辨識組織的顏色，如血液、肌肉和脂肪等。合適的色溫能讓這些顏色更清晰可見，幫助醫生做正確判斷。因此，手術燈製造商加大了對手術燈光譜的研究與新技術研發，而能調節色溫的手術燈變得更能應付現代手術需求。例如，使用了新型冷白光燈泡與暖白光燈泡的LED手術燈，讓手術燈在光度不變前提下調節色溫，同樣的手術在3600K與4500K不同色溫下，呈現出不同的顏色與組織對比度，醫生可以根據不同動手術的部位去選擇最佳光色，以配合不同需要。

香港有醫院會將不同區域劃分為不同顏色，有病人或會透過不同顏色去辨認區域及方向。

除了照明亮度，室內設計、牆身用色或引入圖像等亦十分重要，如有醫院會將不同區域劃分為不同顏色，部分病人或會透過不同顏色去辨認區域及方向。外國部分醫院亦會將公共地方的牆身色彩調節得較為豐富，此有助帶動人與人之間的互動，從而增加患者之間、或患者與家屬之間的情感支援；有英國醫院更在公共空間放置有較多色彩的裝飾及藝術品，亦有間接促進治療的功效。

整體來說，醫院室內外用色及燈光對整個治療環境均有影響，甚至可提升患者對護理質素的滿意度，更有助改善醫護人員士氣。因此，外國有醫院會在手術室牆身會加入大自然元素，以屏幕顯示方式將室外光線或綠化環境的影像引進室內；亦會在病房內設置不同亮度的「氣氛燈」，按不同時間調節光度，去模仿日夜不同環境。相信大家外遊在飛機上亦早已體驗過以燈光營造的日與夜，以幫助乘客調節時差帶來的影響。

除了外地醫院，本地醫院亦開始試行此類設計，但尚在嘗試階段。不過，近年落成為兒童而設的醫院，其醫院醫護及管理人員已費盡心思在身體檢測儀器繪上不同卡通人物、動物圖案，甚至將整個檢查室化身為火箭或太空基地等，都有助讓兒童把情緒穩定下來，令檢查更順利。因此，若在設計醫院空間時更能深思熟慮，加入調色與影像，及以智能化物聯網技術去控制燈光，更能有效地為患者創造放鬆氛圍，醫療機構不但可改善患者的體驗，加快康復速度，亦對有限的醫院資源帶來正面影響。醫院長遠亦應運用更多物聯網去驅動智能化設備，幫助推進智慧醫院的發展，令醫患同時獲益。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

