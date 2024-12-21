做冬｜冬至飯訂座幾爆滿　食客留港消費出手「闊綽」：開心就得

今日（21日）冬至，尖沙咀一間海鮮飯店晚市兩輪幾近滿席，老闆表示生意較去年同期增加兩至三成，食客出手亦較「闊綽」，提前預訂名貴食材。食客中，有三代同堂做冬，一桌叫八餸一湯，預計埋單約3000元：「難得一年咁辛苦，梗係食好啲......開心就得。」



尖沙咀一間海鮮飯店晚市兩輪幾近滿席，老闆表示生意較去年同期增加兩至三成。（夏家朗攝）

八餸一湯預計埋單約$3000 三代同堂做冬：留港消費多啲人有工做

潘先生今晚三代同堂做冬，八餸一湯預計埋單約3000元，但他不怎計較花多少錢：「難得一年咁辛苦，梗係食好啲......開心就得。」潘先生覺得今年冬至較往年較熱鬧，憶起去年做冬，他光顧的餐廳只坐了約7成座位。他又指今年訂枱時，餐廳職員也問可否早些入席，因店方希望8時可多做一輪生意。他續道，近日經濟差，因此「有錢咪留港消費，令到香港舖頭多啲生意，多啲人有工做」。

6個人叫8道菜 食客李先生：嗌多一兩個，好睇啲

李先生也打算叫八道餸，「6個人，嗌多一兩個，好睇啲」。他形容今年氣氛較往年興旺，而自己較傳統，喜歡正日做節，訂枱也較難，未能訂到首選餐廳，而自己他甚少北上，「從來都支持本地消費」。

陸小姐一桌叫了咕嚕肉、雙併雞、聖子等，指「見開心就叫」，同樣預計埋單3000元，與往年做節花費相若。她表示家人都在香港，在港食飯比較方便，同時「支持香港」。

尖沙咀一間海鮮飯店晚市兩輪幾近滿席，老闆表示生意較去年同期增加兩至三成。（夏家朗攝）

冬大過年，冬至是一個團圓的時刻，在今晚（21日），尖沙咀一間海鮮飯店晚市兩輪幾近滿席。（夏家朗攝）

飯店老闆陳強本憂北上消費影響生意 今晚生意「意外」升兩至三成

飯店老闆、香港餐飲聯業協會會董陳強表示，本周訂座率和生意明顯增加，估計今晚冬至正日生意較去年同期增加兩至三成，原本也擔心受北上消費潮影響。他補充，人均消費亦有增加，由往年約300元增加至500元，食客更為闊綽，願意預訂較名貴食材，例如海參、鮑魚、燉湯等。

他續道，今晚冬至做兩轉食客，每轉都坐了約九成，一星期就達到此訂桌率。展望聖誕長假生意，他表示擔心港人外遊，通常冬至後會轉淡，但仍希望持續冬至旺市的「驚喜」。

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