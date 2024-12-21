MIRROR｜阿Mo左腳右手神經感覺反應增　Mo父冬至感言︰萬物迎春天

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。繼阿Mo周三（18日）晚上在社交平台發帖並上傳合照後，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚冬至（21日）轉發第126周代禱信，Mo父李盛林在信中回憶阿Mo受傷後的一個月，並發表感言︰「原來在這時刻，卻是像萬物迎向春天，需要等待生機的再現。」

Mo父透露，經過本周的針灸，阿Mo的手腳神經感覺及反應，相比上周都有增強，特別是左腳和右手。而在微電刺激下，目前他的右手在滑輪桌負重可增至13磅。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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透過細胞治療讓局部的感覺先回來

Mo父李盛林在信中形容阿Mo受創後第一個月，就像嚴冬給人的感覺是寂靜、冰冷和沒有生機，不過現在則像初春等待生機。「一切都好像是靜止下來，這樣的經歷是很明顯卻很嚇人的，甚麼感覺和行動也沒有了。原來在這時刻，卻是像萬物迎向春天，需要等待生機的再現。」

Mo父透露，等待兩年終出現脊椎神經的創新治療，阿Mo藉着中西配合的治療，經過過去兩年的休養生息，透過細胞治療，從脊椎神經C4開始漸漸往下，讓局部的感覺先回來。

阿Mo右手在滑輪桌負重增至13磅

Mo父並指，感覺神經的恢復，往往早於運動神經，期望運動神經在「刺激器」的帶動下，可被強化並得到自主。同時經過本周的針灸，阿Mo的手腳神經感覺及反應，相比上周都有增強，特別是左腳和右手。

Mo父又指，在微電刺激下，神經訊號的傳遞也漸漸可以增加，因而自主的肌肉活動也可在治療中增加參與，負重能力亦有所改善，例如右手在滑輪桌上的活動，目前的負重便增至13磅。

代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 126 (20241222 )*

*了解阿MO「一切從感覺開始…」 - 從被動到有限度參與 (八)*

「我靠著那加給我力量的，凡事都能作。」 (腓立比書4:13)

*【經文解說 (下)】*

1) 保羅在說*「凡事都能作」* 時，最主要是因為保羅知道怎樣處於困難的處境。其實無論是卑賤或是豐富，他都掌握了一個秘訣：*在患難的考驗中，他經歷到一股內在動力，這是來自神的靈所賜的內在生命力*，又像他日後說：「有這寶貝在我這瓦器裡，要顯出神莫大的能力，不是出於自己，乃是出於神。」(哥林多後書4:7)

2) 正如一位聖經學者所說，*一棵樹最重要的部份不是肉眼所能看到的樹幹、樹枝和樹冠，而是延伸入土壤最深層的地方，吸取水分和礦物質的根部*。自然地，我們看見樹的壯健正正因為這是他生命力的來源，也是保羅生命力的來源。

*【我們的經歷 (下)】*

1) 事發的初期，從紅館到伊利沙伯醫院的急症，到手術枱，再到重症加護病房，這段經歷不僅對阿MO的身體造成巨大的衝擊和創傷，*也考驗我們信仰的根植於神的生命力延伸到哪裡，能否吸取足夠的生命力，支撐著這當時似是叫人無望的、「受了重創的身體」。萬沒想到這卻是「改寫了我們一家的人生」*。

2) *從重症加護病房轉到腦外科加護病房之後，阿MO就請他的女友在白板上寫了這一節聖經來提醒自己。面對這看似「無望治癒的創傷」時，唯有植根於神的生命力，才能有力量面對要走的前路*。

*(一) 啟言 (Mo)：第一階段創新手術後的治療 (8)*

1) *【治療過程和反應】：(😎 -「一切從感覺開始…」*

i. *阿MO在受創的頭一個月，就像嚴冬給人的感覺是寂靜、冰冷和沒有生機，一切都好像是靜止下來。這樣的經歷是很明顯卻很嚇人的，甚麼感覺和行動也沒有了*。原來在這時刻，卻是像萬物迎向春天，需要等待生機的再現。

ii. *「一切從感覺開始」*：等了兩年，最終出現了對脊椎神經創新的治療。藉著中西配合的治療，*阿MO在過去嚴冬的兩年是休養生息，最終藉細胞治療局部的感覺先回來 (從脊椎神經C4 開始漸漸往下)*。感覺神經的恢復往往會早於運動神經。若按照這樣的進程，盼望運動神經在「刺激器」的帶動下，可以被強化而最終可以自主。另一方面，在這星期的針灸，發覺比上星期手腳神經感覺及反應都有增加，特別是左腳和右手。

iii. 在微電刺激下神經訊號的傳遞也漸漸可以增加，因而自主的肌肉活動在治療中的參與也可以增強，負重的能力也加多了一點點，*例如右手在滑輪桌上的活動現增加至13磅的負重*。

2) *【禱告】*

a) *請為阿MO的感覺神經，在神的恩典下能夠繼續強化禱告*。在即將進入新一輪的治療中，更有明顯的反應。

b) 處於長期嚴冬中，雖初現生機，*但請繼續為阿MO面對新的挑戰禱告，願他能繼續持守這生命力帶來的動力和生機去迎接前面的賽程*。

*(二) Mo爸媽：【分享生命經歷】*

1) 上週阿MO在IG的表達，是指我對他每一絲毫的進展了解深刻而感謝。這是因為我每天都在病房和醫院觀察、與他和醫護溝通。*這也是每一個當父母樂意盡上自己的本分和責任，能在兒子有需要時能做多少就多少，這也可以說是親情的一種表達和體驗吧*！

2) *盼望我們能繼續與阿MO一直堅持不放棄，既然已上了這「馬拉松賽道」，就堅持到底，盡力走到終點*。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「126 了解阿MO的「一切從感覺開始… 」- 從被動到有限度參與 」*